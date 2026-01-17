La Capital | La Ciudad | calor

Rosario, sumida en un calor agobiante pero con un cambio brusco de condiciones a corto plazo

Un pronóstico de lluvias por parte del Servicio Meteorológico Nacional va a derivar en un marcado descenso en las temperaturas

17 de enero 2026
Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

La jornada de sábado en Rosario se tornó agobiante desde media mañana por el calor. El sol resplandeciente de la jornada elevó las temperaturas muy por encima de los 30 grados y un viento norte moderado puso aún más agobiante el panorama. Sin embargo, estas condiciones cambiarán rotundamente en las próximas horas, con la llegada de lluvias y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se desarrolle una ventana de inestabilidad, con mayores probabilidades de lluvias en las primeras horas del domingo aunque con un posible comienzo de precipitaciones en la noche del sábado.

Según el reporte, se esperan tormentas aisladas para las últimas horas del sábado en Rosario. Esto dará paso a una madrugada de domingo con mayores probabilidades de tormentas, que estarán acompañadas de vientos del sudeste de hasta 31 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que llegarán hasta los 50 km/h.

Una pausa para el calor en Rosario

Las previsiones del SMN marcan que los vientos mencionados se mantendrán en iguales condiciones, tanto en su dirección como su intensidad, durante todo el domingo.

Esto posibilitará que la inestabilidad concluya durante la mañana y que dé paso a un brusco descenso de las temperaturas hacia el lunes.

Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red

Para el primer día hábil de la semana, el SMN prevé una temperatura mínima de 15º y una máxima que no pasará de los 26º. Estas condiciones agradables se extenderán hacia el martes, con una mínima de 18º y una máxima de 29º.

Las tormentas le darán un respiro al ambiente pesado que se generó en Rosario por las altas temperaturas.

Alerta amarillo y tormentas en el horizonte: cuándo llegan las lluvias a Rosario 

Dormir con calor no es fácil y muchos tienen problemas para descansar en verano

Altas temperaturas: cómo dormir mejor durante las noches de calor

Un carpincho y su familia generaron la ternura de los socios+

Apareció una familia de carpinchos en un club rosarino

Por temor a represalias antisemitas, en junio de 2025 reforzaron la seguridad en instituciones judías de Rosario luego del ataque de Israel a Irán. En la imagen la sinagoga de Paraguay al 1100 custodiada por la Policía de Santa Fe

Daia Rosario en alerta por denuncias antisemitas: "La comunidad judía toma muchos más cuidados"

