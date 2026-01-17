Rosario, sumida en un calor agobiante pero con un cambio brusco de condiciones a corto plazo Un pronóstico de lluvias por parte del Servicio Meteorológico Nacional va a derivar en un marcado descenso en las temperaturas 17 de enero 2026 · 15:14hs

Foto: archivo La Capital Se espera que el tiempo muestre varias facetas en Rosario durante este fin de semana.

La jornada de sábado en Rosario se tornó agobiante desde media mañana por el calor. El sol resplandeciente de la jornada elevó las temperaturas muy por encima de los 30 grados y un viento norte moderado puso aún más agobiante el panorama. Sin embargo, estas condiciones cambiarán rotundamente en las próximas horas, con la llegada de lluvias y vientos.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que se desarrolle una ventana de inestabilidad, con mayores probabilidades de lluvias en las primeras horas del domingo aunque con un posible comienzo de precipitaciones en la noche del sábado.

Según el reporte, se esperan tormentas aisladas para las últimas horas del sábado en Rosario. Esto dará paso a una madrugada de domingo con mayores probabilidades de tormentas, que estarán acompañadas de vientos del sudeste de hasta 31 kilómetros por hora (km/h), con ráfagas que llegarán hasta los 50 km/h.

Una pausa para el calor en Rosario Las previsiones del SMN marcan que los vientos mencionados se mantendrán en iguales condiciones, tanto en su dirección como su intensidad, durante todo el domingo.

Esto posibilitará que la inestabilidad concluya durante la mañana y que dé paso a un brusco descenso de las temperaturas hacia el lunes. >> Leer más: Refugios climáticos en Rosario: dónde están y cómo anotarse para sumar nuevas instituciones a la red Para el primer día hábil de la semana, el SMN prevé una temperatura mínima de 15º y una máxima que no pasará de los 26º. Estas condiciones agradables se extenderán hacia el martes, con una mínima de 18º y una máxima de 29º.