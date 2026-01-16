La Capital | Ovación | Newell's

Show de ex-Newell's en México, con un ganador y una figura: el Patón Guzmán versus Keylor Navas

Los dos experimentados arqueros que pasaron por el Parque chocaron por la Liga mexicana y uno de ellos fue determinante para la victoria de su equipo

Lucas Vitantonio

Por Lucas Vitantonio

16 de enero 2026 · 15:43hs
Nahuel Guzmán y Keylor Navas

Nahuel Guzmán y Keylor Navas, ambos con pasado diferente en Newell's.

Se cruzaron dos arquerazos, ambos con 39 años, en un partido de la liga mexicana. Uno campeón con Newell's en 2013 en el equipo del Tata Martino; el otro de un paso fugaz pero extraordinario por el club del Parque, más allá de su brusca salida el año pasado. Uno fue la gran figura y se llevó la alegría de la victoria.

Pumas dio el batacazo este jueves por la segunda fecha de la Liga MX al vencer 1 a 0 a Tigres como visitante en el Estadio Universitario, donde la figura excluyente del encuentro fue Keylor Navas con sus grandes atajadas.

En Tigres atajó el Patón Guzmán, el ya legendario guardameta de ese club azteca. Y en Pumas se desempeñó Keylor Navas, entidad donde arribó tras su repentina salida del Parque. Pumas se impuso con el gol de Robert Morales.

Leer más: Cóccaro y Cabrera resaltaron "la pasión y la exigencia de jugar en Newell's" y palpitaron el clásico

Embed - Nahuel Guzmán vs Keylor Navas

A medida que avanzó el partido la actuación de Keylor Navas fue creciendo con tremendas tapadas, similares a las que tuvo en su paso por Newell’s en el inicio de 2025 y que lo llenaron de elogios de los hinchas leprosos, los colegas y la prensa en general.

El rosarino Ángel Correa ingresó en el segundo tiempo para Tigres, pero siempre chocó con los reflejos de Keylor.

El portero costarricense se higo gigante al impedir la caída de su arco en diversas ocasiones y a pesar de que el ataque de Tigres fue constante hasta el final. Pumas supo aguantar bien atrás y lograr un triunfo totalmente inesperado ante el subcampeón de la Liga MX.

Las tremendas atajadas de Keylor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstadioDxts/status/2011197457456148505&partner=&hide_thread=false

Nahuel Guzmán llenó de elogios a Keylor Navas

“Nos tocó pasar, al él hace poquito, por el mismo club que es Newell’s. El otro día cruzamos dos o tres palabras nada más y qué voy a decir yo de Keylor que no sepa el mundo, también de las condiciones, de las cualidades, de las características y lo que le ha dado también a lo que es la Concacaf con la selección y representando a los clubes más grandes que hay en el mundo”, destacó el Patón en la rueda de prensa en la previa del partido.

“Ganó casi todo lo que jugó, así que es un arquero con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, a algunos les gustará más el estilo o menos que pueda tener cada uno de nosotros, pero es uno de los arqueros más grandes y más ganadores de la historia de la Concacaf, no tengo dudas, y del mundo está ahí peleando”, lo alabó.

Noticias relacionadas
El histórico Tito Rebottaro, que también dirigió la primera de Newells, tuvo en la reserva un equipo de notables figuras. 

El DT de una reserva de Newell's con alta jerarquía que ponía de 9 a Lionel Scaloni

Rodrigo Herrera es el principal apuntado para reforzar el mediocampo de Newells.

Newell's busca cerrar un refuerzo urgente para el mediocampo, a una semana del debut

Risso Patrón viene de la segunda división del futbol brasileño y hoy ya entrenará con sus nuevos compañeros de Newells en Bella Vista.

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Sergio Gómez da indicaciones durante la práctica de Newells. Este sábado habrá amistoso.

Dónde jugará Newell's el amistoso del sábado contra Real Pilar FC

Ver comentarios

Las más leídas

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Lo último

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

Un informe del organismo reveló que la empresa vendía medicamentos sin registro y tenía áreas de producción no habilitadas dentro de su planta de producción

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026
La Ciudad

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: Me hago cargo por no saber
La Región

La directora del jardín clausurado por maltrato pidió disculpas: "Me hago cargo por no saber"

La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal
Economía

Luis Caputo informó que el año 2025 volvió a cerrar con superávit fiscal

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Detuvieron al cerrajero acusado por el robo a una jubilada en barrio Martin

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Newells se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Newell's se sigue armando: acordó el arribo de su octavo refuerzo para el próximo torneo

Ovación
Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz
OVACIÓN

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Alerta en Central: Tottenham activaría la rescisión del préstamo de Alejo Veliz

Show de ex-Newells, con un ganador y una figura: el Patón Guzmán versus Keylor Navas

Show de ex-Newell's, con un ganador y una figura: el Patón Guzmán versus Keylor Navas

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Básquet: Náutico perdió en la Liga Femenina en Córdoba, pero este viernes tiene revancha

Policiales
La cárcel de alto perfil El Infierno ya tiene un 40% de avance
Policiales

La cárcel de alto perfil "El Infierno" ya tiene un 40% de avance

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

San Lorenzo: vecinos derribaron con sus manos un presunto búnker en barrio Las Quintas

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Amplio operativo contra Los Monos: 29 allanamientos con 11 detenidos en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

Violencia infantil: cayó un hombre por brutal agresión a sus hijastros en Las Flores

La Ciudad
Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado
La Ciudad

Anmat clausuró otro laboratorio rosarino y obligó a retirar sus productos del mercado

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

El municipio ampliará y remodelará doce centros de salud durante 2026

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros

Javkin habló sobre el boleto de colectivo: "Un aumento tiene como consecuencia la baja de pasajeros"

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: Ahora se esclarecen delitos graves

Pablo Javkin, sobre el robo en barrio Martin: "Ahora se esclarecen delitos graves"

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son
Salud

El gobierno de Milei rechazó otras 20 prepagas: cuáles son

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños
La Ciudad

Estafas virtuales: el año arrancó con una gran cantidad de engaños

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya
Policiales

Arrestaron a un sospechoso por el incendio en un carrito de la rambla Catalunya

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos
Policiales

Insólito asalto en Quilmes: robaban montados a caballo y terminaron detenidos

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas
La Ciudad

Los rosarinos se perfilan como fanáticos de las mascotas

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado
La Ciudad

Para el verano: el 100% de la flota de colectivos tiene aire acondicionado

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la propina y cobrar un canon

Por Matías Petisce
La Ciudad

Maleteros de la Terminal de Ómnibus quieren dejar la "propina" y cobrar un canon

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º
La Ciudad

El tiempo en Rosario: un viernes algo nuboso y con la máxima en 31º

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales
Policiales

Cayó un búnker de Tío Rolo que estuvo ocho años en manos de bandas criminales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos
Policiales

Crimen del peluquero de Fray Luis Beltrán en Tulum: son cuatro los detenidos

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir
Economía

La nueva recomendación bomba del gurú rosarino del blue para invertir

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia
La Ciudad

Los enamorados podrán casarse este 14 de febrero en el Rosedal del parque Independencia

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país
Policiales

Verano sin Europa para el juez Salmain: le prohibieron salir del país

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump
El Mundo

Corina Machado sugirió que le ofreció la medalla del Nobel de la Paz a Trump

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newells: Tratamos de ser precisos
Ovación

La dupla Orsi-Gómez sobre los refuerzos de Newell's: "Tratamos de ser precisos"

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

Por Guillermo Ferretti
Ovación

El primer semestre de Central: jugará el 65 % de los partidos comparado con todo 2025

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral
Politica

La mesa política libertaria define la estrategia para la reforma laboral

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin
POLICIALES

Domiciliaria con tobillera electrónica para la acusada del robo en barrio Martin

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país
Economía

Según el presidente de Ford Argentina, podrían cerrar fábricas de autos en el país

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán todo lo que nos dé el cuero
La Ciudad

Paritarias: Pullaro prometió que los salarios aumentarán "todo lo que nos dé el cuero"