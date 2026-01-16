Show de ex-Newell's en México, con un ganador y una figura: el Patón Guzmán versus Keylor Navas

Los dos experimentados arqueros que pasaron por el Parque chocaron por la Liga mexicana y uno de ellos fue determinante para la victoria de su equipo

Se cruzaron dos arquerazos, ambos con 39 años, en un partido de la liga mexicana. Uno campeón con Newell's en 2013 en el equipo del Tata Martino; el otro de un paso fugaz pero extraordinario por el club del Parque, más allá de su brusca salida el año pasado. Uno fue la gran figura y se llevó la alegría de la victoria.

Pumas dio el batacazo este jueves por la segunda fecha de la Liga MX al vencer 1 a 0 a Tigres como visitante en el Estadio Universitario, donde la figura excluyente del encuentro fue Keylor Navas con sus grandes atajadas.

En Tigres atajó el Patón Guzmán, el ya legendario guardameta de ese club azteca. Y en Pumas se desempeñó Keylor Navas, entidad donde arribó tras su repentina salida del Parque. Pumas se impuso con el gol de Robert Morales.

Embed - Nahuel Guzmán vs Keylor Navas

A medida que avanzó el partido la actuación de Keylor Navas fue creciendo con tremendas tapadas, similares a las que tuvo en su paso por Newell’s en el inicio de 2025 y que lo llenaron de elogios de los hinchas leprosos, los colegas y la prensa en general.

El rosarino Ángel Correa ingresó en el segundo tiempo para Tigres, pero siempre chocó con los reflejos de Keylor.

El portero costarricense se higo gigante al impedir la caída de su arco en diversas ocasiones y a pesar de que el ataque de Tigres fue constante hasta el final. Pumas supo aguantar bien atrás y lograr un triunfo totalmente inesperado ante el subcampeón de la Liga MX.

Las tremendas atajadas de Keylor

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/EstadioDxts/status/2011197457456148505&partner=&hide_thread=false "¿Qué voy a decir yo de Keylor Navas que no sepa el mundo?": Nahuel Guzmán, portero de Tigres, habló sobre el jugador de Pumas, previo al encuentro que tendrán el día de mañana en la jornada 2 del Clausura 2026.

Video: @alexmtz8603 pic.twitter.com/T3sSJYyCvM — Estadio Deportes (@EstadioDxts) January 13, 2026

Nahuel Guzmán llenó de elogios a Keylor Navas

“Nos tocó pasar, al él hace poquito, por el mismo club que es Newell’s. El otro día cruzamos dos o tres palabras nada más y qué voy a decir yo de Keylor que no sepa el mundo, también de las condiciones, de las cualidades, de las características y lo que le ha dado también a lo que es la Concacaf con la selección y representando a los clubes más grandes que hay en el mundo”, destacó el Patón en la rueda de prensa en la previa del partido.

“Ganó casi todo lo que jugó, así que es un arquero con muchísima trayectoria, muchísima experiencia, a algunos les gustará más el estilo o menos que pueda tener cada uno de nosotros, pero es uno de los arqueros más grandes y más ganadores de la historia de la Concacaf, no tengo dudas, y del mundo está ahí peleando”, lo alabó.