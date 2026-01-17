La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario se suma a la novena edición de La Noche de los Testeos de VIH y sífilis

La organización AHF Argentina afirmó que el 49% de los nuevos diagnósticos de VIH son tardíos. La actividad se desarrollará de 19 a 23, en Pellegrini 341

17 de enero 2026 · 17:13hs
Los test rápidos se realizarán en el centro comunitario de salud sexual AHF Argentina (Pellegrini 341).

Los test rápidos se realizarán en el centro comunitario de salud sexual AHF Argentina (Pellegrini 341).

Este sábado se lleva a cabo en Rosario la novena edición de La Noche de los Testeos, una jornada de prevención y diagnóstico que AHF Argentina (Aids Healthcare Foundation) impulsa junto a organizaciones aliadas.

Las pruebas de VIH representan el primer paso para desarrollar estrategias de prevención y tratamientos efectivos, por lo que garantizar su acceso resulta fundamental.

Rosario: dónde se realiza La Noche de los Testeos

La organización abrirá el sábado de manera excepcional en su centro comunitario de salud sexual, ubicado en avenida Pellegrini 341, de 19 a 23. La actividad incluye testeos rápidos de VIH y sífilis, consulta e información y entrega de preservativos de su marca propia, "Love".

Según el último relevamiento del Ministerio de Salud, en Argentina se notificaron 6.900 nuevos diagnósticos de VIH por año. Casi la mitad de ellos se detectaron tardíamente.

Según datos del Boletín Epidemiológico en Respuesta al VIH y las ITS (Infecciones de Transmisión Sexual) en la Argentina, elaborado por el Ministerio de Salud, se estima que en nuestro país viven 140 mil personas con VIH, de las cuales 13% desconoce su diagnóstico.

>> Leer más: Salud implementará la realización de test rápidos de VIH y sífilis

Se trata de un porcentaje que evidencia la falta de campañas públicas de concientización y acceso en torno al conocimiento del estado serológico, según aseguraron los organizadores de la actividad.

La directora nacional de Testeo y Prevención de VIH de AHF Argentina, Natalia Haag, afirmó: “La Noche de los Testeos busca que toda la población sepa que tiene la posibilidad de acceder a pruebas de VIH gratuitas en cualquier punto del país”.

“Es muy importante recalcar que, gracias al tratamiento adecuado, las personas con VIH pueden alcanzar la carga viral Indetectable e Intransmisible”, agregó.

test-vih-490x315.jpg
Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

Los test de permiten conocer en forma rápida la presencia de VIH y sífilis.

Existen diversos tratamientos que han probado su eficacia a la hora de evitar el avance y la transmisión del virus. En todos los casos, el diagnóstico temprano es el punto de partida para aumentar las posibilidades de una respuesta favorable.

Testeo rápido de VIH y sífilis

El método de testeo rápido requiere solo de un pinchazo en el dedo, una gota de sangre y 20 minutos para obtener el resultado. No es necesario estar en ayunas.

A su vez, la realización del test de VIH es una oportunidad para iniciar vínculos con métodos de prevención, como la Prep (Profilaxis Pre Exposición), la PEP (Profilaxis Post Exposición); adquirir preservativos y lubricantes gratuitos; diagnosticar otras ITS y acceder a la atención médica.

“El acceso al diagnóstico es un elemento central del derecho a la salud sexual y la herramienta que permite iniciar un tratamiento integral. Desde AHF Argentina trabajamos para acercar a las personas atención médica respetuosa y especializada, brindar información, asesoramiento y contención”, explicó Haag.

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

La ley protege los datos de receptor y donante, según las respuestas que recibió la familia Solera. Por eso, iniciaron la búsqueda por redes sociales

Buscan a quienes recibieron los órganos de un joven que murió en Rosario tras un accidente

Por Gonzalo Santamaría
