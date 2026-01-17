Ocho allanamientos por microtráfico en Rosario terminaron con dos detenidos y el hallazgo de un búnker

Los operativos fueron ordenados por el equipo de Microtráfico del MPA. Hay dos hombres aprehendidos y se incautaron drogas, dinero y teléfonos

La Policía de Investigaciones (PDI) y grupos tácticos de la Policía de Santa Fe , fuerzas dependientes del Ministerio de Justicia y Seguridad de Santa Fe, realizaron este viernes una serie de allanamientos en distintos puntos de la ciudad de Rosario, que dieron como resultado la aprehensión de dos hombres de 44 y 57 años y el secuestro de material estupefaciente listo para su comercialización al menudeo, entre otros elementos de interés para las causas que se investigan.

Las medidas fueron dispuestas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, con intervención de los fiscales Alejandra Raigal, César Cabrera y Mercedes Banchio , y comprendieron la ejecución de ocho allanamientos simultáneos en distintas zonas de Rosario: Tucumán al 7300, Blomberg al 2600, Batlle y Ordóñez al 1200 (dos domicilios), Cafayate al 1200 (dos inmuebles), Cafayate sin número y Campbell al 1200.

Los procedimientos se desarrollaron como resultado de tareas investigativas que permitieron identificar posibles puntos de comercialización de estupefacientes , como también personas presuntamente vinculadas a maniobras ilícitas asociadas al microtráfico.

Como consecuencia de las investigaciones, fueron aprehendidos dos hombres de 44 y 57 años, quienes fueron trasladados a sede de PDI y serán llevados el próximo martes a audiencia imputativa.

Durante los allanamientos se procedió además al secuestro de 15 teléfonos celulares, una tablet, 53 envoltorios con cocaína (con un peso total aproximado de 23,7 gramos), dinero por 311.000 pesos en efectivo y demás elementos que fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Acusación e incorporados a las actuaciones judiciales correspondientes.

La investigación se inició a partir de tareas de análisis criminal realizadas por el Equipo de Microtráfico de la Fiscalía General, y se enmarca en los objetivos priorizados por el MPA en su Plan de Persecución Penal.