El sitio donde se concentraba el Newell's de Bielsa será utilizado por Leones FC para la pretemporada

El club de la familia Messi empezó la segunda semana de trabajos con vistas al debut en la Primera C. Jugará un amistoso con la reserva de Newell's

12 de enero 2026 · 15:59hs
Leones FC debutará en la Primera C el 21 de febrero contra El Porvenir.

El Liceo Aeronáutico de Funes fue la base de entrenamiento y concentración del Newell's exitoso con Marcelo Bielsa. El entrenador eligió ese sitio para evitar distracciones y que sus futbolistas estuviesen compenetrados con la campaña del equipo. Ahora, otro plantel eligió ese lugar para realizar la pretemporada.

Para prepararse para el debut en la Primera C, Leones de Rosario FC inició este lunes la segunda semana de pretemporada, precisamente en el Liceo Aeronáutico.

En el Liceo, Bielsa fue moldeando el equipo de Newell's que se terminó consagrando en la temporada 1990/1991 y en el torneo Clausura 1992, aparte de convertirse en finalista de la Copa Libertadores 1992.

image - 2026-01-12T154344.280
Leones FC jugará el sábado 17 de enero un amistoso contra la reserva de Newell's.

Leones dispuso que el Liceo sea el espacio donde ahora los futbolistas se pongan a punto para la Primera C, torneo en el que podrá competir a raíz de que el año pasado la AFA aprobó la afiliación del club de la familia Messi.

De acuerdo al trabajo programado, los jugadores permanecerán en el Liceo por los próximos 15 días bajo la modalidad de concentración.

El plan elaborado por el cuerpo técnico de Franco Ferlazzo comprende jornadas de entrenamiento ene doble turno, a excepción de miércoles y sábados.

En el horario matutino, las actividades estarán orientadas al acondicionamiento físico. Por la tarde se cumplirán los trabajos tácticos con pelota.

El amistoso de Leones ante la reserva de Newell's

El sábado 17 de enero, Leones disputará su primer ensayo formal. El partido será ante la reserva de Newell’s Old Boys, conducida por Lucas Bernardi, en el predio rojinegro de Bella Vista.

El debut de Leones en la Primera C será el 21 de febrero, contra El Porvenir. Se jugará en el estadio Antonio Di Giácomo del club Unión de Arroyo Seco, donde Leones hará de local en el torneo.

