Básquet: la Rosarina arrancó temprano el 2026 con el 3x3 en la Playa Olímpica

La Asociación Rosarina de Básquet, que ya tiene su cronograma oficial de inicio de temporada, realizó un importante evento en el Balneario La Florida

Los chicos del mini básquet fueron la actracción del 3x3 de básquet que se hizo en la playa olímpica.

La Asociación Rosarina de Básquet no se tomó vacaciones. En estos primeros días de enero, la entidad madre local del deporte de la naranja no solamente ya tiene los calendarios para este año, sino que también está realizando varios eventos de importancia.

Uno de ellos sin lugar a dudas fue el 3x3 que se desarrolló en la Playa Olímpica Rosario 2026, en el Balneario La Florida . Este evento fue organizado por el Comité Olímpico Argentino (COA) y la Municipalidad, en conjunto con la Confederación Argentina de Basquet (Cabb) y la Asociación Rosarina de Básquetbol.

Distintas categorías como el U18 Masculino y Femenino, el mini básquet y hasta categorías de jugadores libres, le dieron forma a una disciplina que viene creciendo a pasos agigantados como el 3x3.

Dentro de la categoría U18 femenino, las campeonas fueron las chicas de Paganini Alumni que derrotaron en la final a Regatas.

Las jugadoras que participaron fueron: Maitena Gonnet, Valentina Vázquez, Paulina Cabral y Lourdes Morosín (Paganini Alumni); Maitena Cejas Fernández, Brisa Donda y Luisana Giménez (Las Lobitas); y Amalia Cucchiari, Lara Montibeller y Sofía Quagliato (Regatas).

Maciel, campeón en U18 masculino del 3x3

Mientras que en el U18 masculino el campeón fue Maciel que le ganó en la final a Rino Team por 21 a 17. El elenco campeón estuvo integrado por Dante Ananía, Jesús Cardozo, Alejo Lafalce y Milton Verón. Para los subcampeones jugaron Darlin Samuel Báez, Agustín Franchi, Adriano Gulla y Tadeo Raschia.

Los otros equipos estuvieron compuestos por: Matías Fernández, Autarco Zilli, Thiago Prieto y Mauro Zangrando (Ex Alumnos Equipo Negro); Nicolás Ballesteros, Julián Martínez Leao y Joaquín Vega Fernández (Ex Alumnos Equipo Rojo), Rocco Cardinale, Simón Ceballos, Santiago Lobo y Franco Tosoratti (CAF); Máximo Lucente, Felipe Negri, Joaquín Olocci y Joaquín Ramos (Fortín Barracas); Benjamín Badaracco, Mateo Miqueo, Agustín Pauletti y Juan de Braza (Deportivo Blanco); Máximo Casella, Lucas Moschen y Valentino Pangrazi (Deportivo Rojo); Esteban De la Fuente, Facundo Pellegrini y Tiziano Simonetti (Unión A); Simón Abrigo, Tomás Carbonetta, Juan Aarón Cima y Lucca Massagli (Unión B); y Valentino Faraoni, Mirko Kunz, Angel Junior Trejo y Milton Trejo (Verde).

Además, este domingo 18 de enero (de 15 a 20 en el Parque de la Bandera) en el marco de los eventos que se realizan de cara a los XIII Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, a través de la Asociación Rosarina de Basquet la Municipalidad de Rosario y el Gobierno de la Provincia de Santa Fe se invita a participar de una jornada especial con múltiples actividades que incluirán: Experiencias inmersivas, Punto E-Games, Simuladores, Realidad Virtual, Mini Golf, Futbol, Tenis, Espacio de Arte y mucho más.

El cronograma oficial de 2026 de la Rosarina de Básquet

Por otra parte, la Asociación Rosarina de Básquet dio a conocer el cronograma oficial para el inicio de la temporada 2026.

La inscripción para todas las categorías cerrará el domingo 8 de febrero.

El viernes 20 de febrero, se publicarán todos los fixtures de todos los torneos.

La acción comenzará el jueves 5 de marzo con el torneo de Primera A (Federal Rosario) y B de mayores del femenino.

Para el viernes 6 de marzo está dispuesto que arranquen la Primera A y B masculino.

El sábado 7 de marzo comienzan los torneos de inferiores masculinos y el domingo 8 la Superliga masculina, la Primera C y D Flex.