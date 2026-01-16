La Capital | Ovación | Cóccaro

Cóccaro y Cabrera resaltaron "la pasión y la exigencia de jugar en Newell's" y palpitaron el clásico

Dos de los refuerzos de Newell's, Matías Cóccaro y Bruno Cabrera fueron presentados este viernes en conferencia de prensa en Bella Vista.

16 de enero 2026 · 13:59hs
Matías Cóccaro y Bruno Cabrera fueron presentados como refuerzos de Newells.

Matías Cóccaro y Bruno Cabrera fueron presentados como refuerzos de Newell's.

Matías Cóccaro y Bruno Cabrera, dos de los flamantes refuerzos leprosos, fueron presentados en conferencia de prensa este viernes al mediodía en Bella Vista y manifestaron "el orgullo y la responsabilidad" que les genera lucir "la camiseta de un equipo con una gran historia como Newell's".

El Zorro Cóccaro contó que "fue una decisión un poco personal, por el sentimiento de cómo se vive acá. Llego bien, me mantuve entrenando y estoy óptimo. Estuve un mes y medio esperando esta chance de venir".

El delantero expresó: "Tuve muchas propuestas y estoy contento con eso. Pero decidí por el sentimiento, la euforia y cómo se vive el fútbol acá. La dirigencia me llamó constantemente y me hicieron sentir que querían que este en el club".

En cuanto a su posición, Coccaro indicó que "jugué en varias posiciones en la delantera. Siempre fui un jugador de área, pero me adapto. Jugué con uno o dos delanteros más".

"Fue un año bueno , me tocó estar en México pero jugar poco porque tuve al goleador delantero por delante. Pero cuando me tocó participar lo hice bien. Vine a sumar, me conocen y vine a entregar el 110 por ciento", avisó.

Cóccaro: "Es un orgullo vestir la camiseta de Newell's"

"Conocemos la historia del club, los jugadores que salieron acá y es un orgullo poder vestir esta camiseta. Sabemos lo que representa Newell's a nivel mundial", valoró.

El Zorro precisó que "nos llevamos bien con el hecho de que sean dos técnicos (Favio Orsi y Sergio Gómez), me hicieron sentir cómodo. Son exigentes y me gusta que me exijan y lo hacen, quiero seguir creciendo como persona y jugador. Elegí la camiseta 13 porque es mi número preferido"

Por último, Cóccaro le dejó un mensaje a los hinchas leprosos: "Desde antes de llegar te hacen saber lo que es el clásico. Vamos a dar todo".

Las sensaciones de Bruno Cabrera

Por su parte, el defensor Bruno Cabrera expresó que "sé lo importante de dar este paso a un equipo grande. La pasión motiva para estar acá. Estuve entrenando con Coquimbo (Chile). Estoy agarrando la idea de los técnicos. Conozco la intensidad del fútbol argentino y es un gran desafío. Ascendí con Barracas y estuve cuatro años afuera del país".

"Puedo jugar por ambos lados en la zaga y con línea de tres. Jugué casi todos los partidos por el lado derecho el año pasado, pero puedo jugar por izquierda. Soy un jugador aguerrido, no me falta entrega y trato de jugar siguiendo la idea del entrenador", se explayó.

Además, confió que "estoy contento de volver al país, de estar más cerca de los seres queridos, estoy en el hotel de Bella Vista y buscando dónde vivir".

Cabrera contó que "ayer (jueves) vi en el Coloso la imagen de Messi y Maradona, y eso muestra lo importante que es este club. Este escudo exige estar en lo más alto".

Y por último dio su opinión sobre lo que será el clásico que se disputará en la fecha 8, el domingo 1º de marzo a las 17 en el Coloso Marcelo Bielsa: "Uno sabe cuando llega el clásico, es importante para la ciudad y es una linda experiencia".

