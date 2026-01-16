La Capital | Ovación | Central

Central ensaya este sábado frente a Sarmiento en la previa del estreno oficial

Los Canallas enfrentan en dos amistosos a Sarmiento en Arroyo Seco, a una semana del debut en el Apertura contra Belgrano

Carlos Durhand

Carlos Durhand

16 de enero 2026 · 20:59hs
Jaminton Campaz sería titular en el amistoso de Central ante Sarmiento.

Jaminton Campaz sería titular en el amistoso de Central ante Sarmiento.

Central tendrá este sábado por la mañana su tercer ensayo futbolístico informal de cara a su debut en el torneo Apertura 2026 el sábado 24 de enero, desde las 22, ante Belgrano de Córdoba en el Gigante de Arroyito.

El rival en esta ocasión será Sarmiento de Junín, otra vez a puertas cerradas, y como se viene haciendo serán dos partidos en el predio que tienen los auriazules en Arroyo Seco. Uno de los encuentros será con los titulares y otro, con los suplentes.

Los Canallas, al igual que en 2025 con Ariel Holan como entrenador, no hicieron partidos formales con camisetas y público antes del primer torneo del año.

De hecho, Jorge Almirón repite la receta del Profesor, quien antes de disputar el Apertura 2025 jugó cuatro amistosos informales (Colegiales 1-0, Almirante Brown 3-1, Central Córdoba de Santiago del Estero 2-0 y Central Córdoba de Rosario 2-0) y el hincha tuvo que esperar el comienzo del campeonato para ver a los futbolistas en acción ya que todos esos partidos, al igual que los amistosos de 2026, fueron a puertas cerradas.

La etapa de Russo

Distinto el caso de Miguel Russo, quien en 2023 y 2024, además de jugar algunos cotejos informales, mostró sus cartas en enero antes del inicio de la temporada oficial. En 2023 lo hizo con tres amistosos en Chile, donde se midió ante Universidad de Chile (1-1), Coquimbo (1-2) y Universidad Católica (1-1). Mientras que en 2024 jugó tres cotejos en Uruguay frente a Liverpool de aquel país (1-1, ganó Central por penales 7-6), Colo Colo de Chile (0-0, derrota canalla en los penales 3-4) y Defensor Sporting (2-0).

Los primeros ensayos de Almirón en Central

Este año, Central se presentó por primera vez contra Villa Dálmine y los titulares ganaron 3 a 0 (Enzo Giménez, Ángel Di María y Alejo Véliz). Luego fue derrota 1-2 contra Almirante Brown (Alejo Véliz). Ahora, el rival será Sarmiento y, en principio, en cada partido se jugarían dos tiempos de 45’.

Para estos partidos habrá que ver si Di María y Gastón Ávila son parte. El DT, por una cuestión física, los preservaría para que no lleguen muy cargados al debut contra Belgrano.

Franco Vázquez vuelve de Italia para jugar en Belgrano, el primer rival de Central en el torneo Apertura 2026.

El primer rival de Central en el Apertura sumó un refuerzo que jugó en la selección de Italia

Central visitará a Racing en el Estadio Presidente Perón por la Fecha 2 del Torneo Apertura

Cambio de horario en Central: a qué hora se jugará el partido con Racing

Juan Cruz Komar estuvo a punto de pasar a Huracán, pero una afección cardíaca frenó el préstamo y se quedó en Central.

El defensor de Central que trabaja en el gimnasio mientras espera los estudios de rutina

Ángel Di María no completó el último amistoso de Central, contra Almirante Brown.

Central se acerca al último amistoso y evalúan a Ángel Di Maria y Gastón Ávila

