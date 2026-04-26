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Un keniano es el primer atleta en terminar la Maratón de Londres en menos de 2 horas

Sabastian Sawe logró el récord y el segundo, el etíope Yomif Kejelcha, también llegó a la meta por debajo de la legendaria barrera que nunca había sido superada oficialmente

26 de abril 2026 · 19:32hs
Un keniano es el primer atleta en terminar la Maratón de Londres en menos de 2 horas

La legendaria barrera de las 2 horas en el maratón fue superada oficialmente. Y no lo consiguió solamente un corredor, sino que fueron dos.

En un hito de la historia del deporte, el keniano Sabastian Sawe ganó el Maratón de Londres en 1 hora, 59 minutos y 30 segundos, pulverizando el récord mundial masculino anterior por unos asombrosos 65 segundos .

>> Leer más: En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano

El anterior tiempo récord mundial lo había logrado el keniano Kelvin Kiptum en Chicago en 2023, al terminar en 2:00:28.

Apenas 11 segundos por detrás de Sawe llegó a la meta el etíope Yomif Kejelcha, quien en su primer maratón consiguió completar el recorrido de 42,2 kilómetros en menos de 2 horas. El último escalón del podio fue para el ugandés Jacob Kiplimo.

En una imagen emocionante, Sawe corrió más rápido a medida que avanzaba el maratón, cubriendo la segunda mitad de la carrera en 59 minutos y 1 segundo. Se separó de Kejelcha después de 30 kilómetros y luego hizo su escapada en solitario en los dos últimos kilómetros, con un sprint hacia la meta entre fuertes ovaciones.

En rigor, el récord ya había sido batido anteriormente pero no en una competencia oficial. El fondista keniano Eliud Kipchoge logró la hazaña en Viena en 2019, en una carrera especialmente diseñada llamada el “Desafío 1.59” que fue organizada por el multimillonario británico Jim Ratcliffe. De todas maneras, Kipchoge lo hizo en 1:59:40, diez segundos por encima del nuevo récord que impuso Sawe.

También se estableció una plusmarca en la carrera femenina, donde la etíope Tigst Assefa ganó en 2:15:41 y defendió el título con el tiempo más rápido de la historia en un maratón de mujeres en solitario.

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