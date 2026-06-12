México se luce en la inauguración de su Mundial 2026

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La Capital | Información General
12 de junio 2026 · 12:44hs
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