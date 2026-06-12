Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

El choque se produjo este viernes al mediodía en Dorrego e Ituzaingó. Los efectivos fueron derivados en ambulancia, pero con heridas leves

Un violento choque se produjo este viernes al mediodía entre un patrullero y un colectivo de pasajeros en Ituzaingó y Dorrego, en barrio Abasto . Dos agentes fueron atendidos por los servicios de urgencias, pero en principio con heridas leves.

Según las primeras informaciones , todo sucedió sobre calle Dorrego cuando el ómnibus de la línea 130 circulaba en dirección al sur y el móvil policial venía detrás del micro.

Marcelo, el colectivero, contó que iba en su recorrido habitual por Dorrego y antes de llegar a Ituzaingó un pasajero tocó timbre para bajar. En ese momento, llevaba pasajeros de pie porque estaban todos los asientos completos.

Cómo fue el choque del patrullero con el colectivo

“Puse la luz de giro derecha, avisando que voy a frenar. Había autos estacionados sobre la parada de colectivos y por ese motivo no podía acercarme al cordón. Frené, abrí la puerta y escuché una explosión. Los policías se bajaron del auto, uno de ellos me preguntó si los pasajeros estaban bien. Un señor sufrió solo un golpe en una mano, pero estaban todos bien”, contó Marcelo a Telefé Rosario.

De acuerdo con los primeros datos, los dos policías que estaban en el móvil siniestrado, al que se le activaron los air bags, fueron derivados en una ambulancia a un centro médico pero con heridas leves.