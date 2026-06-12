Mundial 2026: dónde ver los partidos y qué estrellas juegan este viernes 12 de junio

La pelota comenzó a rodar este jueves en la Copa del Mundo y se empezaron a vivir apasionantes encuentros. En esta nota, todo sobre los partidos de hoy

El Mundial 2026 ya empezó y la pelota comenzó a rodar con el puntapié que dieron México y Sudáfrica en el estadio Azteca . Tras la ceremonia inaugural en territorio mexicano, este viernes 12 de junio será el turno de los otros dos anfitriones, Canadá y Estados Unidos , que harán cada uno su debut como local.

La primera jornada de esta Copa del Mundo tuvo su inicio con la victoria por 2 a 0 del Tri sobre los Bafana Bafana en Ciudad de México, en un partido que dejó varias emociones y marcó un precedente histórico con tres expulsiones en el partido inaugural.

Unas horas más tarde, en Guadalajara, Corea del Sur cerró una gran remontada y se llevó un importante triunfo por 2 a 1 ante República Checa , que se llevó un duro golpe en su regreso a las citas mundialistas luego de 20 años.

Este viernes por la tarde, la segunda jornada del Mundial sumará otras dos ceremonias de apertura en diferentes países. El primer turno será para Canadá, que disputará su primer partido como local en una Copa del Mundo . Por su parte, Estados Unidos jugará por la noche y tendrá su segunda participación en casa 32 años después , tras la edición de 1994.

Estadio Toronto Canada El estadio Toronto recibirá el tercer partido de esta Copa del Mundo. AP

A qué hora y dónde ver los partidos del Mundial hoy

La segunda jornada de la Copa del Mundo 2026, este viernes 12 de junio, contará con dos partidos que tendrá el debut de los otros dos anfitriones y la actividad comenzará 90 minutos antes de cada encuentro.

La ceremonia inaugural previa al partido de Canadá iniciará a las 14.30 (horario en Argentina) en el estadio Toronto, con transmisión de DSports y TyC Sports. Por su parte, el tercer show de apertura comenzará a las 20.30, antes del debut de Estados Unidos en el estadio Los Ángeles, con transmisión de DSports, TyC Sports y Telefe

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Ambos espectáculos tendrán lugar una hora y media antes de cada partido, ya que luego pasará a ser turno del precalentamiento de los equipos. Los encuentros de este viernes se jugarán de la siguiente manera:

16:00 - Canadá vs. Bosnia y Herzegovina - DSports.

22:00 - Estados Unidos vs. Paraguay - DSports, Telefe y TyC Sports.

Los jugadores a seguir

Entre los jugadores destacados de esta jornada, Alphonso Davies aparecía como máxima figura de Canadá, pero el lateral izquierdo de Bayern Múnich se perdería el debut por una lesión. De igual manera, un nombre a seguir es el de Jonathan David, delantero de Juventus, y apuesta fuerte del ataque de les Rouges.

Alphonso Davies Canada Alphonso Davies se perdería el debut de Canadá en el Mundial 2026. AP

Por el lado de Bosnia y Herzegovina, Edin Dzeko es la estrella de este país desde hace varias décadas y, en el tramo final de su carrera, el delantero de Schalke 04 disputará su segundo Mundial con 40 años. A su vez, otro futbolista a seguir es Sead Kolasinac, defensor de Atalanta, quien también estuvo en Brasil 2014.

El encuentro entre Estados Unidos y Paraguay genera gran expectativa entre los fanáticos. Christian Pulisic (A.C. Milan), Timothy Weah (Olympique Marsella) y Weston McKennie (Juventus) son las figuras del equipo de Mauricio Pochettino, mientras que Diego Gómez (Brighton), Miguel Almirón (Atlanta United) y Gustavo Gómez (Palmeiras) serán los referentes de Gustavo Alfaro.

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