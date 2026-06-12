Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema de Justicia como juez federal en Santa Fe

La oficialización del nombramiento se publicó hoy en el Boletín Oficial. También se confirmaron otros dos cargos de jueces en la provincia

Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia, fue nombrado oficialmente juez federal de Santa Fe

El gobierno nacional oficializó este viernes la designación de Emilio Rosatti , hijo del presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación , Horacio Rosatti , como titular del Juzgado Federa l de Santa Fe . En la misma resolución publicada hoy en el Boletín Oficial, el Poder Ejecutivo también nombró a otros jueces parar cubrir cargos vacantes en la capital provincial y en Rafaela.

La novedad sobre las designaciones de jueces para el ámbito de la Justicia Federal en Santa Fe llegó a través de tres decretos que llevan las firmas del presidente Javier Milei y del ministro de Justicia de la Nación, Juan Bautista Mahiques.

En la misma publicación, también se consignó que mediante el decreto 446/2006 del Poder Ejecutivo Nacional, se nombró al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia de Rafaela al doctor Santiago Joaquín Saux , mientras que por el decreto 446/2026 se designó al doctor Walter Alberto Rodríguez como juez del Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Santa Fe .

La trayectoria de Emilio Rosatti comenzó en 2007 como auxiliar en el Juzgado Federal N° 1 de Santa Fe, y luego pasó progresivamente por distintas funciones: escribiente, prosecretario y secretario electoral en ese mismo tribunal.

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Según se informó, las tres designaciones se concretaron después de que el Senado de la Nación aprobara un paquete de 74 pliegos judiciales durante una sesión realizada la semana pasada.

En ese procedimiento tuvo un punto de controversia cuando el gobierno nacional decidió retirar el pliego de María Victoria Michelli, a la que rechazó por ser cuñada del periodista Hugo Alconada Moon. Pero finalmente la designación de Michelli como jueza finalmente fue confirmada.

Por otro lado, el Decreto 444/2026 aceptó la renuncia presentada por el doctor Roberto Parrilli al cargo de Vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Capital Federal, Sala B, con efecto a partir del 1° de agosto de 2026.