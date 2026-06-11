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Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

El Concejo organizó jornadas especiales para quienes no pudieron realizar el tradicional acto durante su etapa escolar. También convocan a instituciones y organizaciones a sumarse a las actividades del Mes de la Bandera

11 de junio 2026 · 08:26hs
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Convocan a jóvenes y adultos a realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera

Convocan a jóvenes y adultos a realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera

El Concejo Municipal de Rosario lanzó una convocatoria para que jóvenes, adultos y adultos mayores que no hayan realizado la Promesa de Lealtad a la Bandera durante su etapa escolar puedan concretarla de manera voluntaria durante las celebraciones por el Mes de la Bandera.

La propuesta incluirá además una programación especial con actividades culturales, educativas y comunitarias abiertas a instituciones y organizaciones de toda la ciudad.

Las jornadas se desarrollarán durante junio en el Palacio Vasallo, sede del Concejo Municipal, en el marco de las celebraciones patrias que cada año tienen a Rosario como epicentro por ser la Cuna de la Bandera.

Un derecho para quienes no pudieron prometer la bandera

La iniciativa busca difundir los alcances de la ley nacional 26.481, que reconoce el derecho de jóvenes, adultos y adultos mayores a realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera en caso de no haber podido hacerlo durante la escuela primaria.

Desde el Concejo destacaron que la normativa permite recuperar un acto de fuerte valor simbólico vinculado a la identidad nacional y al compromiso ciudadano.

La presidenta del cuerpo legislativo local, María Eugenia Schmuck, sostuvo que la promesa "constituye uno de los actos más trascendentes en la formación ciudadana porque expresa el compromiso con los valores que nos unen como sociedad y con la construcción de una comunidad basada en el respeto, la convivencia y la solidaridad".

>> Leer más: Traer a Rosario la bandera de Belgrano: un reclamo que ya lleva 64 años

Además, remarcó que "el derecho a prometer existe" y que cualquier persona que haya quedado excluida de esa ceremonia durante su infancia puede realizarla de manera voluntaria.

Convocan a instituciones y organizaciones

La convocatoria también está dirigida a entidades que quieran formar parte de las actividades programadas para junio.

Podrán participar centros tradicionalistas, agrupaciones folklóricas y culturales, asociaciones civiles, organizaciones sociales, bibliotecas populares, centros de jubilados, colectividades, clubes, instituciones educativas, organizaciones vinculadas a la discapacidad, coros y grupos artísticos, entre otros espacios.

El objetivo es construir una agenda participativa que incluya muestras, intervenciones culturales, propuestas educativas, expresiones artísticas y actividades comunitarias relacionadas con la celebración de la bandera.

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Según explicaron desde el Concejo, la intención es ampliar la participación ciudadana y fortalecer los espacios de encuentro en torno a una de las fechas patrias más significativas para Rosario.

Cómo participar

Las personas interesadas en realizar la Promesa de Lealtad a la Bandera podrán hacerlo en el marco de las jornadas que se desarrollarán durante junio en el Palacio Vasallo.

Por su parte, las instituciones y organizaciones que quieran sumarse a la programación especial deberán completar el formulario de inscripción habilitado por el Concejo Municipal.

Las propuestas seleccionadas formarán parte de las actividades oficiales previstas para el Mes de la Bandera.

Desde el cuerpo legislativo señalaron que la iniciativa apunta a reforzar el sentido de pertenencia, promover la participación ciudadana y convertir a las organizaciones sociales en protagonistas de una celebración que ocupa un lugar central en la identidad rosarina.

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