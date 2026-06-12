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Franco Colapinto empezó bien pisado en Barcelona y fue el mejor de los Alpine

El argentino finalizó en el top ten en una primera práctica con muchos rookies en Barcelona y le sacó clara ventaja a su compañero Pierre Gasly

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

12 de junio 2026 · 09:32hs
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Franco Colapinto busca volver a ser gran protagonista con el Alpine A526 en Barcelona

BWT ALPINE

Franco Colapinto busca volver a ser gran protagonista con el Alpine A526 en Barcelona, séptima fecha del año de la Fórmula 1.

El primer día de actividad del GP de Barcelona le dejó a Franco Colapinto sensaciones dispares. Por un lado terminó en el top ten en la FP1 y sobre todo le sacó una buena ventaja a su compañero Pierre Gasly, el mismo que recibió una gran noticia antes de los trabajos en España. Pero por el otro, los Alpine no dominaron la zona media.

Colapinto finalizó 10°, Gasly 17° y el mejor del resto fue curiosamente un piloto de Alpine, el reserva Paul Aron, que con el Audi quedó 6°. Lo bueno del argentino fue que le sacó 615 milésimas a su compañero de equipo en vueltas similares con gomas blandas. También había sido mejor con las medias.

Con la novedad de que la FIA le restituyó el podio de Mónaco a Pierre Gasly, aunque no corrigió las otras sanciones (entre ellas las de Colapinto), la FP1 contó con muchos rookies en pista, algunos de los cuales se lucieron.

El japonés Ayumu Iwasa reemplazó a Isack Hadjar en Red Bull, Frederik Vesti al líder Kimi Antonelli en Mercedes, Colton Herta a Sergio Pérez em Cadillac, el italiano Leonardo Fornaroli a Lando Norris en McLaren, el prestado Paul Aron a Nico Hulkenberg en Audi, Luke Browning a Alex Albon en Williams, y Dino Beganovic aLewis Hamilton en Ferrari.

Para todos ellos fue una experiencia nueva en el sentido de que, pese a que varios ya cumplieron con su primera vez, nunca manejaron estos autos de nueva reglamentación. Y uno de los más sólidos fue el estonio Paul Aron, el reserva de Alpine que, como en los tiempos de Sauber, fue prestado a Audi y fue el mejor auto de los de la zona media.

>>Leer más: Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Aron fue mucho más rápido que el piloto titular de Audi, Gabriel Bortoletto, y quedó 6°, detrás del McLaren de Fornaroli, al cabo el mejor rookie. El Audi terminó 6° y Colapinto 10°.

El estonio finalizó arriba de los dos Racing Bulls, que terminaron 7° (Lawson) y 9° (Lindblad). Un gran mérito sin dudas.

Lo que pasó en la FP1 de Barcelona

Sin las actualizaciones del alerón delantero prometidas, los Alpine salieron a pista con los mismos elementos de Mónaco y gomas medias, que usaron en toda la primera media hora.

>>Leer más: Ricardo Zunino, el argentino que debutó en Fórmula 1 con guión para Hollywood y se ilusiona con Colapinto

Colapinto terminó siendo más rápido que Gasly en unas dos décimas, exactamente 242 milésimas antes de guardarse en boxes. Por entonces, los Alpine estaban 9° y 11°.

A falta de 25' para el final los dos Alpine salieron con gomas blandas de clasificación. Y en sus primeros intentos, Colapinto fue 6 décimas más rápido que Gasly, para quedar entonces 5°. Le sacó exactamente 615 milésimas.

Colapinto hizo un par de intentos más pero la goma se gastó mucho y ya no hubo nada que hacer,para finalizar 10°. Otro tanto le pasó a Gasly, que inclusive fue guardado antes del final por un problema en la suspensión trasera.

El más rápido de la tanda fue George Russel, seguido de Oscar Piastri, Charles Leclerc y Max Verstappen, con los rookies Fornaroli y Aron detrás. Los que tuvieron problemas fueron los Williams. Browning ni pudo hacer tiempos y Sainz apenas empezó la tanda quedó clavado en la calle de boxes.

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