En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En el intento complacer los pedidos de Almirón, la mayor atención está puesta en el hueco que dejó la partida de Alejo Veliz.

Alejo Veliz se fue a Bahía de Brasil y por eso en Central deben ir en busca de un centrodelantero.

Almirón solicitó refuerzos para lo que viene y la dirigencia de Central intentará complacer todos sus pedidos.

Central dio su paso inicial en el mercado de pases y metió el primer refuerzo con la contratación del paraguayo Sebastián Zaracho , pero el camino por recorrer es largo y la búsqueda de otros nombres para enriquecer el plantel ya está en marcha.

En la previa de un libro de pases siempre se especula acerca de cuántas caras nuevas aparecerán y dónde están puestas las fichas más importantes. En Central no hay certezas todavía, pero sí algunas estimaciones.

Hay un puesto que tanto el cuerpo técnico como la dirigencia tienen entre ceja y ceja, porque lo consideran extremadamente importante. Creen que es la posición en la que el margen de error es ínfimo.

El hueco a cubrir es el de centrodelantero , posición en la que quedó un vacío importante tras la salida de Alejo Veliz , quien continuará su carrera en Bahía de Brasil.

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Los responsables del fútbol en Central no se pusieron a buscar ahora, luego de que el semestre llegó a su fin y que Veliz se marchó. Hay un trabajo que se viene haciendo desde hace ya un buen tiempo, observando futbolistas y analizando posibilidades, ya sea en materia deportiva como en la disponibilidad económica del club.

VelizVB Alejo Veliz se fue a Bahía de Brasil y por eso en Central deben ir en busca de un centrodelantero. Virginia Benedetto / La Capital

¿Qué tipo de centrodelantero se busca hoy en Arroyito? Un jugador bien de área, potente, que se mueva con inteligencia y, por supuesto, que tenga una capacidad de gol ya probada. Ni más ni menos que las características que tiene Veliz.

La particularidad de esa búsqueda es la dificultad de hallar a ese futbolista en el mercado interno. Es que no son muchos los jugadores que cumplan esos requisitos y que se encuentren en el fútbol argentino. Los hay, pero en caso de hacer un intento, habrá que ver si el club en el que está jugando acepta desprenderse del jugador.

Más allá de las fronteras

Por eso, siempre está la posibilidad de buscar más allá de las fronteras, en el mercado que sea. Y ahí hay un par de caminos por los que transitar la búsqueda, porque puede tratarse de un argentino militando en el exterior o directamente un jugador extranjero, lo que implica siempre un riesgo en relación a la adaptación al fútbol argentino.

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De todas formas, no hay indicativos fuertes respecto hacia dónde se está apuntando. Se insiste, el 9 que venga puede estar en Argentina o afuera, pero de lo que no hay dudas es que todos los cañones están apuntados a ese puesto en particular.

Y el desafío tiene que ver con lo que afrontará Central en el segundo semestre de este 2026, que no es otra cosa que las instancias finales de una Copa Libertadores en la que, se sabe, la jerarquía a la larga es algo de lo que más influencia suele tener.

BellosoSSM Gonzalo Belloso y Carolina Cristinziano son los máximos responsables del fútbol de Central. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Copetti y Ruben están

Hoy en ese puesto están Enzo Copetti y Marco Ruben. También Fabricio Oviedo, aunque con menos chances de pelear por un lugar en el equipo titular. Por eso, la ida de Veliz es lo que puso a trabajar con firmeza a los responsables del fútbol en Central.

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Ahora, a esas características que el jugador en cuestión debe reunir se le suma otro elemento importante: la edad. Está claro que lo que aparezca, si convence, será tomado como posibilidad, pero en Arroyito estarían tras los pasos de un delantero ya formado y con cierto recorrido en el fútbol.

En un escenario lógico, a lo que estaría apuntando es a un jugador más cercano a los 30 años que a un juvenil. Además, siempre sucedió que un joven que irrumpe en primera y que rápidamente se transforma en goleador, su cotización suele ser poco accesible. Y esa experiencia es también algo que suele cotizar en alza en un torneo tan complejo como la Copa Libertadores.

Veliz se fue y hay un espacio por cubrir. No será la única posición en la que Central intentará sumar un refuerzo, pero sí parece ser el puesto en el que se hará el mayor esfuerzo.