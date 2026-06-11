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Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

El evento tendrá lugar el sábado 24 de octubre en un espacio emblemático de la zona sur de la ciudad

11 de junio 2026 · 12:24hs
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La séptima edición del Festival Bandera ya tiene fecha confirmada para la segunda mitad del año.

La séptima edición del Festival Bandera ya tiene fecha confirmada para la segunda mitad del año.

El Festival Bandera ya es un clásico de la agenda cultural de Rosario. Consolidado como uno de los festivales musicales más importantes del país, se prepara para su séptima edición que reunirá nuevamente a artistas nacionales e internacionales junto a miles de asistentes de todo el país.

Según adelantaron desde la producción, este Bandera será “de colección”. La fecha confirmada para el evento es el sábado 24 de octubre. Este jueves, se confirmó la sede, que marca una novedad respecto de todas las ediciones anteriores (realizadas en el Hipódromo y la ex Rural): el estadio de Central Córdoba, junto con el parque y la estación. Además, aseguraron que próximamente habrá más novedades sobre la grilla.

>> Leer más: Festival Bandera: música, color y una verdadera multitud amplificada

Lejos de ser únicamente un evento musical, el Festival Bandera logró construir una identidad propia dentro de la escena argentina: una combinación entre grandes artistas, cruces generacionales y una experiencia colectiva que convirtió a cada edición en un encuentro esperado por el público año tras año.

Por sus escenarios pasaron algunos de los nombres más importantes de la música latinoamericana y las nuevas generaciones de artistas que hoy marcan el pulso de la escena actual, consolidando al festival como un espacio de referencia para la música en vivo en el país,

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