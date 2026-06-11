Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Ya culminaron los trabajos elegidos por los vecinos en 2025 y comienzan los 32 proyectos nuevos previstos para 2026. El puntapié inicial es en Tío Rolo y Tablada

Las obras elegidas por los vecinos mediante la herramienta del Presupuesto Participativo durante 2025 ya alcanzaron el 100% de ejecución en los distritos Norte, Sur, Sudoeste y Noroeste . Al mismo tiempo, el municipio puso en marcha las primeras obras ganadoras del 2026 en barrio Tío Rolo y Tablada , iniciando un plan que contempla 32 intervenciones urbanas en toda la ciudad.

Fuentes municipales destacaron que la herramienta se afianza como un dispositivo central para la gestión local y permite que los propios vecinos definan el destino de una parte de los fondos municipales mediante el debate, el acuerdo y el voto directo. "Bajo esta premisa de cercanía, la ciudad avanza en la concreción de los proyectos elegidos para el ciclo 2025 y se prepara para el inicio inmediato de las obras correspondientes al 2026", consideraron.

Actualmente, los distritos Norte, Sur, Sudoeste y Noroeste ya cuentan con el 100% de ejecución en sus respectivos proyectos y cumplen con las metas de infraestructura urbana, recreativa y deportiva acordadas con la comunidad , mientras que los proyectos del Centro y Oeste están ejecución y muy pronto los proyectos diseñados por vecinas y vecinos serán un hecho.

“El presupuesto Participativo es la herramienta de la gente, para que sean los vecinos quienes elijan qué espacios renovar y cómo hacerlo ”, explicó Vanesa Di Bene, Secretaría de Cercanía y Gestión Ciudadana. “Desde el primer minuto lo hacemos con ellos, proponiendo los lugares, garantizando la votación y diseñando juntos cada elemento de los espacios priorizados para que las plazas se llenen y se disfruten todos los días, todo el año, en cada barrio de la ciudad”, agregó.

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Espacios transformados

En el Distrito Norte, el barrio La Esperanza tuvo una puesta en valor y acondicionamiento de playones y plazas ubicadas en Superí y Pizzurno y en Cavia y Larrechea. También se concretó una transformación urbana en un terreno donde funcionaba un búnker de venta de drogas. En barrio Casiano Casas, se realizó la puesta en valor de las plazas Pinocho y Granaderos Reservistas.

En el Distrito Noroeste, en barrio Empalme Graneros hubo una renovación integral de la plaza John Wesley (Gorriti y Camilo Aldao bis). En Fisherton se realizó una transformación urbana en Tarragona y La República, mientras que en barrio Belgrano se reacondicionó el playón ubicado en Santa Fe 6300.

En el Distrito Sudoeste, en barrio Plata se realizó la puesta en valor del playón La Amistad de avenida Nuestra Señora del Rosario 3696. En barrio San Martín A se intervino la plaza Yugoslavia y en San Francisquito se concretó una transformación urbana que eliminó basurales existentes en Iriondo y Chancay.

En el Distrito Sur, en barrio de La Carne se llevó adelante una transformación urbana con erradicación de basurales en Blandengues y Buenos Aires. En barrio Tablada se reacondicionó la plazoleta “Posta de los Arroyos” y además se mejoraron el playón y la plaza Eva Perón como espacios de encuentro y recreación.

En paralelo, las obras restantes del ciclo 2025 ya están en su etapa final: en el Distrito Centro se ejecutan mejoras en la infraestructura de Parque Norte y se prevé que la remodelación de la plaza de las Américas comience en julio. Ya se ejecutó la transformación urbana de Valparaíso y Urquiza.

En tanto, en el Distrito Oeste avanzan las obras en el playón deportivo de barrio Santa Lucía y también los trabajos en la plaza ubicada en Maradona y Matienzo. La transformación urbana de avenida 27 de Febrero y Campbell ya se encuentra finalizada.

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Las obras de 2026

Por otra parte, el municipio ya puso en marcha los primeros trabajos de los proyectos ganadores del Presupuesto Participativo 2026. Las intervenciones están orientadas a generar entornos más accesibles, transitables y de encuentro barrial.

En el Distrito Sudoeste comenzó la renovación integral de la plaza Tío Rolo, ubicada en Calle 2106 y La Cumparsita. Los trabajos incluyen la recuperación del playón deportivo y la incorporación de nuevos sectores recreativos y equipamiento urbano.

En el Distrito Sur, en barrio Tablada se desarrolla una transformación urbana en Uriburu y Necochea con nuevos senderos, juegos y estaciones aeróbicas. Además, se realizará una intervención artística sobre la Escuela Nº 1417 "San Pablo".

Estas intervenciones abren paso a un plan que contempla 32 obras distribuidas en todos los distritos. En esta etapa ya se prevé la puesta en valor de plazas emblemáticas y la intervención en avenida Francia, entre Arijón y Lamadrid.

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Plazas

Las últimas ediciones del Presupuesto Participativo, así como la que se desarrollará este año, ponen el foco en la recuperación y mejora de los espacios públicos. Esta definición responde a una de las principales demandas expresadas por la ciudadanía en las distintas instancias de participación impulsadas por el municipio, entre ellas las visitas casa por casa, encuentros con vecinos, operativos barriales y reuniones con organizaciones e instituciones.

A partir de estas demandas, los proyectos ganadores se orientan a la renovación integral de plazas y espacios de encuentro barrial y promueven entornos más accesibles, seguros e inclusivos para todas las edades.

La funcionaria puntualizó que una característica distintiva de esta etapa del Presupuesto Participativo es que los proyectos son diseñados junto con los vecinos. Para ello se desarrollan encuentros participativos con instituciones y habitantes de cada zona para potenciar el uso de los espacios.

A través de distintas herramientas de trabajo colaborativo, los participantes identifican necesidades, oportunidades y prioridades para cada intervención y generan un diagnóstico compartido sobre las condiciones urbanas, ambientales y sociales del entorno.

Todos los aportes surgidos en estas instancias son sistematizados y remitidos a la Secretaría de Obras Públicas y Planeamiento, que los incorpora a la elaboración de los proyectos ejecutivos. Posteriormente se desarrolla una nueva instancia de validación junto a la comunidad antes del inicio de las obras.

De esta manera, destacaron desde el municipio, el Presupuesto Participativo consolida una forma de gestión basada en la participación ciudadana y transforma las prioridades de los vecinos en mejoras concretas para los barrios de Rosario.

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Hacia 2027

Según puntualizaron desde el Palacio de los Leones, en la edición 2027 el Presupuesto Participativo profundizará las instancias de escucha y diálogo con grupos específicos de vecinos. Además, se sumarán espacios de intercambio con mujeres, jóvenes, adultos mayores y corredores urbanos.

El objetivo es ampliar las voces que participan en la construcción de los proyectos y enriquecer las intervenciones con aportes vinculados a la accesibilidad, la seguridad, la convivencia y la recreación. "Esta estrategia busca fortalecer una participación más diversa, representativa e inclusiva, capaz de reflejar la complejidad de los usos y experiencias que conviven en la ciudad", aclararon.

En este marco, el Plan Mil65 constituye una herramienta clave para incorporar la mirada de las personas mayores en la planificación urbana. A través de distintas propuestas participativas se busca que los espacios públicos favorezcan la autonomía, el bienestar y los vínculos intergeneracionales. "De esta manera, el Presupuesto Participativo contribuye a la construcción de una ciudad más amigable para todas las edades, donde el espacio público sea un ámbito de encuentro y disfrute compartido", concluyeron.