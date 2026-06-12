La Capital | Ovación | Scaloni

Scaloni debe definir quién reemplaza a Tagliafico en el debut: los jugadores bajo la lupa

El defensor quedó descartado para la presentación de Argentina el próximo martes ante Argelia y el DT maneja diversas variantes para cubrir la vacante

12 de junio 2026 · 10:45hs
Google Seguir a La Capital en Google
La primera opción que aparece para reemplazar a Tagliafico es Facundo Medina.

La primera opción que aparece para reemplazar a Tagliafico es Facundo Medina.

Nicolás Tagliafico, defensor de Olympique de Lyon, venía trabajando con molestias desde los últimos días de preparación y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el estreno mundialista, con la intención de evitar una lesión mayor que pueda comprometer su continuidad en la Copa del Mundo. También seguirá atentamente la situación de Dibu Martínez.

La baja de Tagliafico representa un problema sensible para Scaloni, ya que se trata de uno de los futbolistas más experimentados del plantel, campeón de todos los torneos conseguidos en este ciclo con la selección argentina y titular habitual.

La primera opción que aparece en el radar es Facundo Medina, quien ya fue utilizado por Argentina como lateral izquierdo y también puede desempeñarse como marcador central, una versatilidad que le permite al entrenador sostener una estructura defensiva más equilibrada.

>>Leer más: Otro dolor de cabeza para Scaloni: Tagliafico está en duda para el debut en el Mundial

Otra posibilidad es Lisandro Martínez, que en distintos momentos de su carrera también ocupó el sector izquierdo de la defensa, aunque su presencia en esa zona obligaría a modificar el armado de la zaga y a evaluar las cargas físicas después de su recuperación.

También aparece como variante Valentín “Colo” Barco, lateral natural por izquierda, con mayor proyección ofensiva y buena salida con la pelota, aunque con menos recorrido que otros nombres dentro del ciclo de Scaloni.

Nico González sigue siendo observado

El caso de Nicolás González se mantiene bajo observación: el futbolista de Atlético de Madrid también está tocado, pero podría llegar al debut y aparece como una opción más ofensiva para ocupar la banda en determinados pasajes del partido.

>>Leer más: Selección argentina: las razones de la citación de Marcos Senesi para reemplazar a Leo Balerdi

Scaloni deberá resolver en los próximos entrenamientos si apuesta por una alternativa más conservadora, con Medina o Lisandro, o si elige una variante de mayor recorrido y agresividad por el costado izquierdo.

En cuanto a Dibu Martínez, este jueves fue un día clave porque el arquero de la selección argentina se sometió a una resonancia magnética muy importante para observar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. Y los resultados trajeron tranquilidad en Kansas City porque fueron positivos y pudo ponerse los guantes.

Argentina debutará el próximo martes ante Argelia con la obligación de empezar con el pie derecho la defensa del título mundial, aunque la previa quedó marcada por una nueva preocupación física en un plantel que llegó con varios jugadores entre algodones.

Noticias relacionadas
Pelota al piso, lleva la pelota en la práctica de la selección argentina. Lionel Messi se recuperó y jugará unos minutos ante Islandia, último amistoso antes del Mundial.

Última prueba para Argentina, una piedra en el camino para Scaloni y con el mejor de todos en la cancha

La canción para alentar a la Selección Argentina en el Mundial 2026 es interpretada por Ulises Bueno. 

Ulises Bueno presentó "Scaloneta Mundial", la canción oficial de la AFA

Lionel Messi será titular en el amistoso de la selección argentina ante Islandia.

Selección argentina: el once titular, una duda por lesión y un reemplazo en suspenso

En los 95 partidos que componen la era Scaloni, ante Honduras tuvo la mayor concentración de público para la Albiceleste.

La era Scaloni con la selección argentina rompió un récord histórico de asistencia

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Lo último

Skay Beilinson anunció fecha en Rosario, tras la reprogramación por la muerte del Indio Solari

Skay Beilinson anunció fecha en Rosario, tras la reprogramación por la muerte del Indio Solari

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

El defensor se dirigía a Paraguay con el objetivo de firmar su traspaso a Libertad, pero chocó en la ruta nacional 11

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells
Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
Política

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Política

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Ovación
Colapinto y un viernes deslucido en Barcelona donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto y un viernes deslucido en Barcelona donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Colapinto y un viernes deslucido en Barcelona donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Colapinto y un viernes deslucido en Barcelona donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

México se luce en la inauguración de su Mundial 2026

México se luce en la inauguración de su Mundial 2026

Scaloni debe definir quién reemplaza a Tagliafico en el debut: los jugadores bajo la lupa

Scaloni debe definir quién reemplaza a Tagliafico en el debut: los jugadores bajo la lupa

Policiales
Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal
Policiales

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Crimen del policía en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

Crimen del policía en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

La Ciudad
Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda
La Región

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones
Policiales

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste
La Ciudad

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país
Ovación

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones
Economía

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años
Policiales

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
Economía

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: Esto es más que un error
Política

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso
Política

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas
Economía

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
La Ciudad

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
Zoom

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela
La Ciudad

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año