Scaloni debe definir quién reemplaza a Tagliafico en el debut: los jugadores bajo la lupa

El defensor quedó descartado para la presentación de Argentina el próximo martes ante Argelia y el DT maneja diversas variantes para cubrir la vacante

Nicolás Tagliafico , defensor de Olympique de Lyon, venía trabajando con molestias desde los últimos días de preparación y el cuerpo técnico decidió no arriesgarlo en el estreno mundialista, con la intención de evitar una lesión mayor que pueda comprometer su continuidad en la Copa del Mundo. También seguirá atentamente la situación de Dibu Martínez.

La baja de Tagliafico representa un problema sensible para Scaloni, ya que se trata de uno de los futbolistas más experimentados del plantel, campeón de todos los torneos conseguidos en este ciclo con la selección argentina y titular habitual.

La primera opción que aparece en el radar es Facundo Medina, quien ya fue utilizado por Argentina como lateral izquierdo y también puede desempeñarse como marcador central, una versatilidad que le permite al entrenador sostener una estructura defensiva más equilibrada.

Otra posibilidad es Lisandro Martínez, que en distintos momentos de su carrera también ocupó el sector izquierdo de la defensa, aunque su presencia en esa zona obligaría a modificar el armado de la zaga y a evaluar las cargas físicas después de su recuperación.

También aparece como variante Valentín “Colo” Barco, lateral natural por izquierda, con mayor proyección ofensiva y buena salida con la pelota, aunque con menos recorrido que otros nombres dentro del ciclo de Scaloni.

Nico González sigue siendo observado

El caso de Nicolás González se mantiene bajo observación: el futbolista de Atlético de Madrid también está tocado, pero podría llegar al debut y aparece como una opción más ofensiva para ocupar la banda en determinados pasajes del partido.

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Scaloni deberá resolver en los próximos entrenamientos si apuesta por una alternativa más conservadora, con Medina o Lisandro, o si elige una variante de mayor recorrido y agresividad por el costado izquierdo.

En cuanto a Dibu Martínez, este jueves fue un día clave porque el arquero de la selección argentina se sometió a una resonancia magnética muy importante para observar la evolución de la fractura en su dedo anular derecho. Y los resultados trajeron tranquilidad en Kansas City porque fueron positivos y pudo ponerse los guantes.

Argentina debutará el próximo martes ante Argelia con la obligación de empezar con el pie derecho la defensa del título mundial, aunque la previa quedó marcada por una nueva preocupación física en un plantel que llegó con varios jugadores entre algodones.