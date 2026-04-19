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En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano

Recorrió 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos. Es un gran avance respecto del año pasado, cuando el vencedor demoró más del triple

19 de abril 2026 · 22:31hs
En la media maratón de robots, el ganador superó el récord mundial humano

Un robot humanoide que ganó una media maratón para robots en Beijing el domingo superó el récord mundial humano, en una muestra de los avances tecnológicos de China.

El ganador, de la empresa Honor (fabricante chino de smartphones), completó la carrera de 21 kilómetros en 50 minutos y 26 segundos. Ese tiempo fue más rápido que el del actual poseedor del récord mundial humano, el ugandés Jacob Kiplimo, quien completó la misma distancia en 57:31 en marzo, en la carrera de ruta de Lisboa.

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La actuación del robot marcó un avance significativo respecto de la carrera inaugural del año pasado, en la que el el robot ganador terminó en 2 horas, 40 minutos y 42 segundos.

Pero el progreso tecnológico también se basa en ensayo y error, y algunos robots dejaron en claro que aún no están listos para la prueba. Uno se desplomó en la línea de largada y no pudo recorrer ni un metro. Otro tuvo que abandonar después de chocar contra una barrera. Y fueron varios los que colapsaron en medio del camino y fueron retirados en camilla.

Du Xiaodi, ingeniero de desarrollo de pruebas de Honor, dijo que su equipo estaba contento con los resultados. Du dijo que el diseño de su robot se modeló a partir de atletas humanos sobresalientes, con piernas largas de unos 95 centímetros, y estaba equipado con lo que llamó un potente sistema de refrigeración líquida, que fue desarrollado en gran medida en la compañía.

Embed - Humanoid robot in China beats the human half-marathon world record

“De cara al futuro, algunas de estas tecnologías podrían transferirse a otras áreas. Por ejemplo, la fiabilidad estructural y la tecnología de refrigeración líquida podrían aplicarse en futuros escenarios industriales”, dijo.

Beijing E-Town destacó que alrededor del 40 % de los robots recorrieron el circuito de forma autónoma, mientras que los demás fueron controlados a distancia. Global Times indicó que hubo un robot que cruzó antes la meta (también de Honor) pero estaba controlado a distancia y las reglas especificaban que el ganador debía contar con navegación autónoma.

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