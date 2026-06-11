La Capital | La Ciudad | Abuso sexual

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Desde Fiscalía indicaron que por el momento se investiga una sola denuncia por abuso sexual y que hay varias medidas judiciales en curso

11 de junio 2026 · 08:43hs
Google Seguir a La Capital en Google
Familias alteradas frente al jardín de Empalme Graneros donde hubo una denuncia por abuso. 

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Familias alteradas frente al jardín de Empalme Graneros donde hubo una denuncia por abuso. 
Indognación en las familias de alumnos del jardín de Empalme Graneros donde hubo una denuncia de abuso.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Indognación en las familias de alumnos del jardín de Empalme Graneros donde hubo una denuncia de abuso.

Las clases en el jardín de infantes Nº 261 Paulo Freyre, de Cabal y La República, en Empalme Graneros, seguirán suspendidas tras los graves incidentes que se produjeron ayer ante un presunto caso de abuso sexual de un chico de 4 años en el que estaría involucrado un portero de la institución.

Mientras tanto, la persona señalada como responsable de la agresión permanece detenida a disposición de la fiscal de la Unidad Especializada en Delitos contra la Integridad Sexual, Antonela Valente.

Fuentes de la investigación aclararon que aún quedan por realizarse varias tareas investigativas en torno ese caso, confirmaron que hasta el momento hay una denuncia presentada y se están evaluando distintos elementos, entre ellos se espera la recepción de más testimonios, para determinar si hay pruebas suficientes para imputar al sospechoso.

Cómo está hoy el jardín de infantes

La secretaria de Gestión Territorial del Ministerio de Educación de Santa Fe, Daiana Gallo Ambrosis, señaló este jueves a LT8 que “hoy las clases seguirán suspendidas, pero se trabajará en reuniones con los equipos escolares y con las familias. Ayer, dialogamos con familias y escuchamos sus testimonios. Y hoy haremos lo mismo. Esto recién comienza”.

>> Leer más: Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

“Nos enteramos de este problema ayer muy temprano. Cuando el equipo directivo concurrió al establecimiento ya encontró el desmadre de las familias con respecto al asistente escolar. Lo que se vivió no fue para nada grato. Por un lado, para la familia que denunció la situación del niño, donde ya interviene la Justicia, y por el otro la situación de violencia que se dio en el jardín que no podemos permitir”, agregó.

Al ser consultada sobre si las clases en el jardín podrían retomarse con normalidad mañana o el martes tras el feriado nacional del lunes, Gallo Ambrosis eligió la cautela: “Esto es un día a día. Haremos una evaluación exhaustiva porque hubo una pérdida de confianza en la comunidad educativa, con lo cual hay que ir trabajando con la familia del niño que denuncia y con las otras, y con las docentes. La idea es que cuando vuelvan las actividades, tengamos la seguridad de poder desarrollar una jornada normal”, subrayó la funcionaria.

Cómo es la situación del portero denunciado

Acerca de la situación del asistente escolar señalado por los padres como abusador de un niño, la representante del Ministerio de Educación reiteró que "se abrió un sumario administrativo, que es la investigación que puede hacer el ministerio y por el cual fue apartado del cargo indefinidamente. Eso implica un proceso que al final determinará una sanción. No sabemos ahora cuál será. Primero hay que encontrar verosimilitud en la denuncia para sancionarlo desde lo administrativo".

"Pero al haber una denuncia penal, eso es lo que prima. Nosotros vamos a colaborar con la justicia en todo lo que necesite para dilucidar todo lo que ocurrió", agregó Gallo Ambrosis.

>> Leer más: Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras una denuncia de abuso sexual

Sobre si había antecedentes previos en contra de esa persona, la funcionaria mencionó que "hubo caso previo en abril. Hubo un altercado entre esta persona con una mamá que denunció que le gritó a su hijo. Eso lo tenemos constatado con el acta que se labró en ese momento en el jardín. Se pidieron las disculpas, se avanzó y dialogó, pero eso dista muchísimo de la acusación de ayer".

Dinámica escolar en revisión

"Mientras esperamos que la justicia avance, estamos revisando la dinámica escolar que hacemos cuando pasan estas situaciones. En las instituciones está pautado quién cuida en los recreos, quienes reciben a los niños y niñas y cómo funciona cada establecimiento. Eso lo estamos revisando en el Jardín. Eso para ver cuándo pudo haber ocurrido el abuso. Nunca podemos desestimar una denuncia de un niño. Lo que hacemos es preventivo. No podemos dejar a la persona denunciada en el jardín. Por eso se lo apartó, se le inició un sumario administrativo, pero eso no quiere decir que sea culpable, pero ese es el proceso que tenemos cuando pasa algo así en las escuelas",

Noticias relacionadas
Las últimas ediciones del Presupuesto Participativo, así como la que se desarrollará este año, ponen el foco en la recuperación y mejora de los espacios públicos.

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

El estadio multipropósito ubicado en el predio del Estadio Municipal es uno de los objetivos a blindar dentro de los predios deportivos de los Juegos Suramericanos.

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

El director del Instituto Max Planck, Claudio Fernández Outón, en una charla entretenida ante estudiantes de 4º año de la escuela de Ciencias Sociales de la UNR.

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

el tiempo en rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

El tiempo en Rosario: jueves otra vez con neblina y un poco menos de nubes

Ver comentarios

Las más leídas

Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Lo último

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

El árbitro somalí echado de Estados Unidos fue recibido como una estrella en su país

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de está todo declarado a ahorramos en negro

La contradicción de Adorni por su patrimonio: de "está todo declarado" a "ahorramos en negro"

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Desde Fiscalía indicaron que por el momento se investiga una sola denuncia por abuso sexual y que hay varias medidas judiciales en curso

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Por Lucas Ameriso
La Ciudad

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela
La Ciudad

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Por Mariano D'Arrigo
Politica

Ley electoral: Unidos se toma su tiempo para pulir los acuerdos internos

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Por Matías Petisce
La Ciudad

Se viene el Mundial y la ciencia sale a la cancha para cautivar a jóvenes estudiantes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Me da lástima Belloso: la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

"Me da lástima Belloso": la áspera declaración de la Bruja Verón sobre el presidente de Central

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newells en el actual mercado

Además de Salcedo, otro defensor finalmente se irá de Newell's en el actual mercado

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Cuento del tío en Santa Fe: les robaron casi un millón de dólares a dos jubilados

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

Violentos incidentes frente a un jardín de infantes tras denuncia de abuso sexual

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

El Día del Pogo desnudó la interna de Unidos: Paulón criticó a Javkin y lo cruzaron

Ovación
Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Por Luis Castro
Ovación

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el Messi jordano

Rival de Argentina: Jordania cuenta con una estrella al que apodan el "Messi jordano"

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Mundial 2026: el mundo se convierte en una pelota y Argentina defiende la corona

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Grupo A: México hace historia en el Mundial y esta vez quiere llegar mucho más lejos

Policiales
Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario
Policiales

Vendían por internet un auto robado y cayeron en una entrega controlada en Rosario

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Gendarmes juzgados por integrar red narco: piden hasta 16 años de cárcel

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

Grave denuncia en un jardín de infantes: separaron del cargo al portero acusado

La Ciudad
Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero sigue detenido y las clases, suspendidas

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Promesa a la Bandera: Rosario convoca a jóvenes y adultos que no la hicieron en la escuela

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las votadas este año

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Juegos Suramericanos: colocan 238 cámaras del Lince para vigilar predios deportivos

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación
La Ciudad

Parque acuático: la Municipalidad presentó en la Justicia documentación

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia
Policiales

Denuncia en jardín de infantes: docentes se retiraron con custodia

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain
Politica

El Consejo de la Magistratura suspendió al juez federal de Rosario Gastón Salmain

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

Por Facundo Borrego
Economía

Estancados en la paritaria, aceiteros y cerealeras se preparan para un cara a cara

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges
La Ciudad

La Biblioteca Argentina rinde homenaje este domingo a Jorge Luis Borges

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia
Información General

El Papa conmemoró la muerte de Gaudí con una misa en la Sagrada Familia

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual
El Mundo

La inflación en EEUU subió a su mayor nivel en tres años: 4,2 % anual

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques
Policiales

Zona sur: 20 balazos para dejar mensaje a un preso ya mencionado en otros ataques

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa
Política

A un año de la condena a Cristina, la militancia se congregó frente a su casa

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias
Política

Adorni y su esposa adhirieron al Régimen Simplificado de Ganancias

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta
La Región

Operativo por un robo: se quedó dormido arriba del techo con una bicicleta

Pullaro: No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador
Política

Pullaro: "No definimos todavía si voy a ser candidato a gobernador"

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción
Economía

Con apoyo del CFI, Santa Fe lanzó un fondo de garantías y crédito para la producción

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario
La Ciudad

En tres años, bajaron 36 % las muertes por siniestros viales en Rosario

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado
La Ciudad

Donación de ropa en Rosario: organizan una jornada solidaria este sábado

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario
Zoom

Libros raros, clásicos y descatalogados: vuelve una feria imperdible en Rosario

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos
Policiales

Robo millonario en la zona oeste: dos ladrones se llevaron dólares y pesos

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados
Policiales

Más detenidos en una causa por corrupción que ya tiene a tres policías demorados

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada
Policiales

Echesortu: imputaron al ladrón que golpeó, manoseó y mordió a una joven empleada

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda
La Región

Desapareció un hombre de Villa Constitución y la Justicia pide ayuda en la búsqueda