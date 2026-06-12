Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Lo mejor del argentino fue que terminó las dos tandas mejor que su compañero de Alpine Pierre Gasly, que le restituyeron el podio de Mónaco. pero se quejó de todo

El Alpine A526 número 3 y dentro del cockpit el argentino Franco Colapinto, ya consolidado en la Fórmula 1.

Lo mejor del viernes de Barcelona para Franco Colapinto fue que finalizó las dos tandas delante de su compañero Pierre Gasly, pero lejos. Lo mejor para Alpine ocurrió antes, cuando le restituyeron el podio de Mónaco al francés. Este sábado a las 7.30 la FP3 y a las 11 la clasificación.

Colapinto terminó 15° la segunda práctica y Gasly 16°, a 209 milésimas del argentino. En la FP1 el argentino había sido 10° y el francés 17°, a 0,615s. Eso fue lo más positivo, pero la verdad fue que en las dos tandas fueron más lentos que otros autos de la zona media, inclusive manejados por rookies.

Los Racing Bulls, los Audi, los Haas y un Williams terminaron adelante, y eso que en el caso de los primeros, Lawson se perdió 40' de la práctica y solo giró con gomas medias. Y en la FP1, el piloto reserva de Alpine, Paul Aron, fue mucho mejor que los pilotos titulares del equipo a bordo de un Audi.

No por nada, Colapinto fue durísimo en sus apreciaciones tras las dos prácticas y calificó al viernes como "el peor del año". E inclusive expresó que fue peor en las pruebas de carrera que de clasificación, donde "perdíamos entre 3 y 4 segundos por vuelta con los de punta".

El problema evidentemente es grave y Colapinto apuntó que "no tuvimos nada de grip" y que espera que "con el cambio de setup se solucione. Debemos ser agresivos en los cambios para ver si podemos revertirlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065473070295310429&partner=&hide_thread=false "FUE EL PEOR VIERNES DE LA TEMPORADA". Franco Colapinto hizo el balance de las primeras dos prácticas libres del #BarcelonaGP.



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Además, Alpine prometió actualizaciones con un nuevo alerón delantero, para solucionar el subviraje que vienen mostrando los autos en curvas de media y alta velocidad y nos los trajeron. Y Barcelona está plagada de ellas.

Gasly se quejó de problemas en su auto en las dos tandas, aunque lo mejor para él fue cuando más temprano la FIA le reconoció a Alpine la protesta por los 10 segundos de penalización en Mónaco y le devolvió el tiempo, por lo que el francés terminó tercero.

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Qué pasó en la FP2

Los primeros 20 minutos fueron con gomas medias y ahí Colapinto le sacó 651 milésimas a Gasly en el primer intento, que el francés redujo a 2 décimas en el segundo.

Antes de la media hora todos calzaron gomas de clasificación y Colapinto perdió mucho tiempo en el segundo sector por el tráfico, aunque igual fue más rápido que las dos vueltas del francés, que finalizaba 209 milésimas antes de que el argentino volviera a intentarlo.

Colapinto tampoco mejoró pese a que la hizo limpia, lo que habló de que el intenso calor de Barcelona prácticamente se come los neumáticos.

A falta de 25' para el final, ya todo el mundo calzó de nuevo las gomas usadas y no hubo posibilidad de bajar tiempos.

Lando Norris se quedó con lo mejor, seguido de George Russell. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Arvid Libdblad, Gabriel Bortoletto, Lewis Hamilton e Isack Hadjar en el top ten.

Los siguieron Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Liam lawson, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sergio P{erez, Fernando Alonso y Lance Stroll.

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La FP1 del GP de Barcelona