La Capital | Ovación | Franco Colapinto

Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Lo mejor del argentino fue que terminó las dos tandas mejor que su compañero de Alpine Pierre Gasly, que le restituyeron el podio de Mónaco. pero se quejó de todo

Gustavo Conti

Por Gustavo Conti

12 de junio 2026 · 12:56hs
Google Seguir a La Capital en Google
El Alpine A526 número 3 y dentro del cockpit el argentino Franco Colapinto

BWT Alpine

El Alpine A526 número 3 y dentro del cockpit el argentino Franco Colapinto, ya consolidado en la Fórmula 1.

Lo mejor del viernes de Barcelona para Franco Colapinto fue que finalizó las dos tandas delante de su compañero Pierre Gasly, pero lejos. Lo mejor para Alpine ocurrió antes, cuando le restituyeron el podio de Mónaco al francés. Este sábado a las 7.30 la FP3 y a las 11 la clasificación.

Colapinto terminó 15° la segunda práctica y Gasly 16°, a 209 milésimas del argentino. En la FP1 el argentino había sido 10° y el francés 17°, a 0,615s. Eso fue lo más positivo, pero la verdad fue que en las dos tandas fueron más lentos que otros autos de la zona media, inclusive manejados por rookies.

>>Leer más: La FIA anuló la sanción de Pierre Gasly y le devolvió el tercer puesto en el GP de Mónaco

Los Racing Bulls, los Audi, los Haas y un Williams terminaron adelante, y eso que en el caso de los primeros, Lawson se perdió 40' de la práctica y solo giró con gomas medias. Y en la FP1, el piloto reserva de Alpine, Paul Aron, fue mucho mejor que los pilotos titulares del equipo a bordo de un Audi.

No por nada, Colapinto fue durísimo en sus apreciaciones tras las dos prácticas y calificó al viernes como "el peor del año". E inclusive expresó que fue peor en las pruebas de carrera que de clasificación, donde "perdíamos entre 3 y 4 segundos por vuelta con los de punta".

El problema evidentemente es grave y Colapinto apuntó que "no tuvimos nada de grip" y que espera que "con el cambio de setup se solucione. Debemos ser agresivos en los cambios para ver si podemos revertirlo".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2065473070295310429&partner=&hide_thread=false

Además, Alpine prometió actualizaciones con un nuevo alerón delantero, para solucionar el subviraje que vienen mostrando los autos en curvas de media y alta velocidad y nos los trajeron. Y Barcelona está plagada de ellas.

Gasly se quejó de problemas en su auto en las dos tandas, aunque lo mejor para él fue cuando más temprano la FIA le reconoció a Alpine la protesta por los 10 segundos de penalización en Mónaco y le devolvió el tiempo, por lo que el francés terminó tercero.

>>Leer más: Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2065469575651569694&partner=&hide_thread=false

Qué pasó en la FP2

Los primeros 20 minutos fueron con gomas medias y ahí Colapinto le sacó 651 milésimas a Gasly en el primer intento, que el francés redujo a 2 décimas en el segundo.

Antes de la media hora todos calzaron gomas de clasificación y Colapinto perdió mucho tiempo en el segundo sector por el tráfico, aunque igual fue más rápido que las dos vueltas del francés, que finalizaba 209 milésimas antes de que el argentino volviera a intentarlo.

Colapinto tampoco mejoró pese a que la hizo limpia, lo que habló de que el intenso calor de Barcelona prácticamente se come los neumáticos.

A falta de 25' para el final, ya todo el mundo calzó de nuevo las gomas usadas y no hubo posibilidad de bajar tiempos.

Lando Norris se quedó con lo mejor, seguido de George Russell. Oscar Piastri, Charles Leclerc, Kimi Antonelli, Max Verstappen, Arvid Libdblad, Gabriel Bortoletto, Lewis Hamilton e Isack Hadjar en el top ten.

Los siguieron Nico Hulkenberg, Oliver Bearman, Liam lawson, Carlos Sainz, Franco Colapinto, Pierre Gasly, Esteban Ocon, Valtteri Bottas, Alex Albon, Sergio P{erez, Fernando Alonso y Lance Stroll.

>>Leer más: Ricardo Zunino, el argentino que debutó en Fórmula 1 con guión para Hollywood y se ilusiona con Colapinto

La FP1 del GP de Barcelona

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/F1/status/2065419337712783610&partner=&hide_thread=false

Noticias relacionadas
Alpine elevó reclamos a la FIA por las penalizaciones a Franco Colapinto y Pierre Gasly.

La explicación de la FIA ante Alpine por las penalizaciones a Gasly y Colapinto

rapida revancha para colapinto: dias y horarios del gp de barcelona de la formula 1

Rápida revancha para Colapinto: días y horarios del GP de Barcelona de la Fórmula 1

El Alpine de Franco Colapinto busca la claridad a la salida del túnel de Mónaco. El argentino no sobresalió en clasificación, pagó la estrategia en carrera y finalizó atrás.

Mónaco enredó a Franco Colapinto pero Alpine siguió fuerte y llega bien a Barcelona

El Alpine de Franco Colapinto circula por Mónaco. El equipo interpuso un recurso de revisión a la FIA por el podio quitado a Pierre Gasly.

Colapinto ascendió un puesto en Mónaco y Alpine reclamó por Pierre Gasly

Ver comentarios

Las más leídas

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Lo último

Skay Beilinson anunció fecha en Rosario, tras la reprogramación por la muerte del Indio Solari

Skay Beilinson anunció fecha en Rosario, tras la reprogramación por la muerte del Indio Solari

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Patrullero embistió desde atrás a un colectivo en barrio Abasto: dos policías heridos

Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newell's

El defensor se dirigía a Paraguay con el objetivo de firmar su traspaso a Libertad, pero chocó en la ruta nacional 11

Saúl Salcedo protagonizó un siniestro vial cuando viajaba para sellar su salida de Newells
Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera
Política

Confirmación oficial: Javier Milei viene a Rosario en el Día de la Bandera

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa
Policiales

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%
La Ciudad

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe
Política

Nombraron al hijo del titular de la Corte Suprema como juez federal en Santa Fe

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Contó que le detectaron sífilis, se hizo viral y reactivó el alerta por la suba de casos en Rosario

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Un exjugador de Central vuelve al fútbol a más de dos años de su retiro

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Mataron a un policía federal en Barrio Banana tras un tiroteo con otros dos heridos

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

En Central hay un puesto que figura entre las prioridades en la búsqueda de refuerzos

Ovación
Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Por Gustavo Conti
Ovación

Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

Colapinto tuvo un viernes deslucido en Barcelona, donde lo mejor para Alpine ocurrió fuera de la pista

México se luce en la inauguración de su Mundial 2026

México se luce en la inauguración de su Mundial 2026

Scaloni debe definir quién reemplaza a Tagliafico en el debut: los jugadores bajo la lupa

Scaloni debe definir quién reemplaza a Tagliafico en el debut: los jugadores bajo la lupa

Policiales
Crimen del policía federal en Rosario: Es un héroe, lo vamos a despedir como tal
Policiales

Crimen del policía federal en Rosario: "Es un héroe, lo vamos a despedir como tal"

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Defraudación al Pami en Acebal: encuentran fentanilo y morfina en la casa de los investigados

Crimen del policía en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

Crimen del policía en Rosario: dos demorados, un arma desaparecida y presunta venta de drogas

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

Nueve policías de Rosario detenidos por prender fuego a un hombre para armarle una causa

La Ciudad
Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros
La Ciudad

Se suman denuncias por abuso sexual en el jardín de infantes de Empalme Graneros

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Docentes universitarios rosarinos ratificaron el paro de cuatro días y reclaman suba del 53,8%

Adiós, humedad: qué es el bloqueo atmosférico que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Adiós, humedad: qué es el "bloqueo atmosférico" que dejó a Rosario dos semanas sin sol

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

Faltazos y asistencias de presidentes a los 20 de junio en el Monumento

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda
La Región

Uber acelera en Santa Fe: la aplicación de viajes llega ahora a Venado Tuerto y Casilda

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló
Policiales

Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones
Policiales

Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste
La Ciudad

Controles a chatarrerías: incautan cuatro toneladas de materiales en zona oeste

Un ex-Newells será el nuevo director técnico de un grande del país
Ovación

Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones
Economía

Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años
Policiales

Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente
La Ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: quisieron prender fuego la casa de un docente

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich
Policiales

Baigorria: cayó banda narco y apareció una pista sobre el crimen del playero Busanich

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
Economía

La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: Esto es más que un error
Política

Bullrich volvió a cuestionar a Manuel Adorni: "Esto es más que un error"

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso
Política

El PRO acusó a Adorni de mentirles a los argentinos y al Congreso

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales
Economía

Aguinaldo: cuándo lo cobran los empleados públicos provinciales

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas
Economía

Día del Padre: comercios rosarinos salen a tentar clientes con sorteos, descuentos y cuotas

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
Economía

Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
La Ciudad

Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
Zoom

Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela
La Ciudad

Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido
La ciudad

Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año
La Ciudad

Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año