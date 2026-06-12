Liga Federal de Básquet: Central y Gimnasia ganaron para llegar a los interzonales

Central y Gimnasia debieron definir en el tercer partido ante los equipos de Marcos Juárez el pase a los cuartos de final interzonales en la Liga Federal de Básquet.

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No se cae. Central se hizo valer en el Cruce Alberdi y está en los interzonales de la Liga Federal de Básquet.

Lo que cuesta vale. Y Central y Gimnasia festejaron con todo el pasaje a los cuartos de final interzonales de la Liga Federal de Básquet, tercer nivel nacional. Los equipos rosarinos vencieron a los de Marcos Juárez y se suman a Temperley en la siguiente instancia.

Central había vencido en Marcos Juárez en el primer chico por 78 a 67 (lo había hecho también en la última fecha de la fase regular)y tenía la chance de ganar en el Cruce Alberdi y pasar, pero perdió en tiempo suplementario 68 a 67 (empataron en 59) y debió ir al tercer partido, de nuevo de local. Y no falló esta vez.

La victoria del jueves por la noche fue por 66 a 58 y así puso la lleva por 2 a 1.

Mientras que Gimnasia ganó con holgura en su gimnasio de calle Laprida, al derrotar a San Martín de Marcos Juárez 79 a 57. El caso de los mens sana fue distinto al de los canallas, ya que habían perdido de visitante (69 a 61) y el miércoles empataron la serie (76 a 60).

En tanto, Náutico perdió los dos partidos con Olimpia de Venado Tuerto, el último 77 a 63 (de local cayó 75 a 63) y quedó afuera de carrera.

>>Leer más: Liga Federal de Básquet: gran triunfo de Central frente a Gimnasia

Ahora, a los cuartos interzonales de la Liga Federal

La siguiente instancia de esta competencia serán los cuartos de final interzonales, dentro de la Conferencia Litoral. Gimnasia ya tiene rival, Urquiza de Santa Elena, mientras que los otros esperan rival porque faltan definir partidos.

Temperley y Central esperan la resolución de los partidos: Sionista vs. La Armonía 0, Quique 1 vs. Rivadavia Juniors 0 y Recreativo 1 vs. Gimnasia de Santa Fe 0.

Los cuatro vencedores de los cuartos interzonales pasan a los cuartos Interconferencias.