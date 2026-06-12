Liga Federal de Básquet: Central y Gimnasia ganaron para llegar a los interzonales

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Ordenó un crimen desde la cárcel con un smartwatch, pero el sicario falló
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Investigan una presunta defraudación al Pami en Acebal por casi $600 millones
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Un ex-Newell's será el nuevo director técnico de un grande del país
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Reforma laboral: la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide explicaciones
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Cuatro imputados por encubrir a los asesinos de un hombre de 82 años
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La inflación de mayo volvió a desacelerar y fue del 2,1 por ciento
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Acindar decidió frenar la producción en Villa Constitución
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Día del Vecino: los ruidos molestos encabezan los reclamos en los consorcios
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Festival Bandera 2026: ya hay sede confirmada para la séptima edición
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Convocan a jóvenes y adultos que no hicieron la Promesa a la Bandera en la escuela
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Abuso sexual en un jardín de infantes: el portero continúa detenido
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Presupuesto Participativo: terminaron las obras de 2025 y arrancan las de este año