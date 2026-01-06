La Capital | Ovación | Newell's

Un ex-Newell's se fue mal de su último club y borró todos los posteos que lo vinculaban a esos colores

6 de enero 2026 · 19:03hs
Cristian Lema y Marcos Rojo

Cristian Lema y Marcos Rojo, en la época en que la pasaba bien en Boca. El ex-Newell's ya no jugará en el xeneize.

Cristian Lema se fue de Boca. La noticia ya se intuía porque hace rato que el ex-Newell's no era tenido en cuenta por los sucesivos técnicos xeneizes. Pero ahora el defensor tuvo un gesto contundente que demuestra su bronca con el equipo de la Ribera.

El defensor tuvo dos pasos por Newell's, el primero en 2010/2011 y el segundo en 2019/2022, con un interregno en un club de Arabia Saudita. En total jugó 97 partidos con la camiseta rojinegra, en los que marcó 9 goles.

Su salida era previsible ya que hace tiempo no jugaba. En el equipo del Parque jugó casi 100 partidos

La decisión que tomó Lema fue borrar de sus redes sociales todas las publicaciones que lo vinculaban con el club. Lo hizo horas después de haber finalizado su contrato, el 31 de diciembre.

Lema, caliente con Boca

Durante su paso por Boca Juniors, el defensor disputó 34 partidos oficiales, convirtió un gol y dio dos asistencias. Más allá de esos números, su ciclo estuvo atravesado por la irregularidad y la falta de continuidad.

En ese contexto, el malestar de Lema con Boca fue creciendo con el correr de los meses y terminó de evidenciarse con el gesto de borrar de sus redes cualquier rastro de su paso por el club que preside Juan Román Riquelme.

Lema, que ahora es jugador libre, puede ahora negociar con cualquier club para continuar su carrera. En el radar aparece en primer lugar Colón, que se rearma para tratar de volver a la primera división después de dos temporadas en la Primera Nacional.

