Newell's ya es historia: Banega consiguió club y seguirá jugando en el fútbol argentino

El volante quedó libre en el club del Parque. Ahora ya tiene un acuerdo verbal con otra institución. Falta el anuncio oficial.

Ever Banega le dijo adiós a Newell's y seguirá su carrera en el Halcón de Varela.

El ritmo del mercado de pases empieza a acelerarse. Los equipos ya trabajan con vistas al debut en el torneo Apertura y los clubes se refuerzan. y un futbolista que ya consiguió equipo para seguir su carrera es Ever Banega. El ex- Newell's seguirá jugando.

Banega quedó libre en el equipo del Parque el 31 de diciembre. Aunque en algún momento se pensó que podría seguir, cuando todavía faltaban un par de meses para el final del vínculo, pronto se supo que el volante no seguiría vistiendo la rojinegra.

Pocos días después de que la participación de Newell's en el torneo Clausura concluyera, el propio jugador reveló que no continuaría en el club. Incluso sembró alguna duda sobre su continuidad en el fútbol, aunque admitió que escucharía ofertas para seguir jugando.

Ever Banega seguirá jugando al fútbol

Pasaron los días y su nombre salió del candelero. Lo único cierto es que ya todos en el Parque sabían que Banega no jugaría más en el equipo rojinegro. Ni siquiera la llegada de nuevos entrenadores fueron un disparador para que el volante evaluara quedarse.

Con el paso de los días se supo finalmente que el jugador seguiría en actividad. Y ahora también se sabe donde: el club que acaba arreglar con el futbolista es Defensa y Justicia, que viene de una temporada floja y aspira a repuntar este año.

Banega y los directivos del Halcón de Varela ya se pusieron de acuerdo en los términos del vínculo y solo falta que el jugador ponga la firma. Los detalles del acuerdo todavía no se conocen y se espera que se hagan públicos cuando Defensa y Justicia haga oficial el anuncio.

El entrenador de Defensa y Justicia es Mariano Soso, quien condujo al volante durante los primeros meses de 2025 cuando era el técnico de Newell's.