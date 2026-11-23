Salen a la venta las entradas para ver a Rosario Central en cuartos de final El Canalla enfrentará a Barracas Central en el Gigante de Arroyito. Si bien aún no está confirmada la fecha del partido, los tickets se podrán adquirir mañana Por Guillermo Ferretti 23 de noviembre 2026 · 10:25hs

Foto: La Capital/Leonardo Vincenti. Los hinchas de Central podrán adquirir las entradas para el partido de cuartos de final este martes

Aunque el cruce todavía no tiene fecha de disputa definida, este martes al mediodía comenzará la venta de entradas para el duelo de cuartos de final que sostendrán, en Arroyito, Rosario Central y Barracas Central. Los valores de las localidades serán los mismos que los del partido ante Gimnasia de Mendoza, 20 mil la general y 30 mil la platea. Y volverán a contar con prioridad de compra los que en su momento adquirieron abono, tanto a popular como a platea, en este 2026.

Este martes desde las 13 comienza la primera etapa de venta de entradas para el partido de cuartos de final de los playoffs del Clausura entre Rosario Central y Barracas Central. El encuentro, que se jugará en el Gigante de Arroyito, todavía no fue programado por AFA. Pero todo indica que se debería jugar el sábado o el domingo próximos.

Para esta primera instancia de expendio de localidades, que durará 24 horas, habrá prioridad para quienes compraron abonos durante la temporada 2026 de la Liga Profesional de Fútbol. Los valores de las entradas fueron fijados en 20 mil pesos la general y 30 mil la platea. Como sucede habitualmente, los socios con cuota al día pueden adquirir su localidad en la plataforma virtual Deportick.

Segunda etapa de venta de entradas La segunda etapa de venta de entradas comenzará este miércoles, también a las 13. Desde ese momento el expendio se abre a los socios en general, y las localidades cuestan un poco más caras. La general sale 25 mil pesos y la platea, 40 mil.

>> Leer más: Central fue una furia, arrolló al Lobo mendocino y llega afiladísimo a los cuartos de final ¿Puede haber una tercera etapa de venta de entradas? Si, siempre y cuando no se agoten las localidades, hacia el día viernes puede haber expendio de plateas para no socios en el sector Cordiviola baja. En ese caso, la platea no socio costará 80 mil pesos.