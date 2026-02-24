Un ex-Central está entre los principales candidatos para remplazar a Marcelo Gallardo

El "Muñeco" anunció que se irá de River luego del encuentro de este jueves ante Banfield y la dirigencia millonaria empezó a moverse en búsqueda de su sucesor

Luego de varias horas de incertidumbre tras la derrota ante Vélez, Marcelo Gallardo comunicó a través de un video en las redes institucionales de River que dejará de ser el técnico de ese equipo . Los resultados adversos y el mal desempeño futbolístico llevaron a esta determinación del "Muñeco", que dirigirá su último partido este jueves a las 19.30 ante Banfield en el Monumental.

Tras la salida del ídolo millonario, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo tomó cartas en el asunto y comenzó a buscar alternativas para liderar el plantel profesional.

En este contexto, los dirigentes de la institución recibieron el ofrecimiento de Eduardo Coudet, a través de su representante Christian Bragarnik. Según adelantó Germán García Grova, periodista especializado en mercado de pases, el actual DT del Alavés de la Primera División española es el principal apuntado para quedarse con el cargo.

Los contactos entre el exentrenador de Central, y los dirigentes de River comenzaron en las últimas horas de este lunes, apenas se comunicó la partida de Gallardo.

La situación del Chacho Coudet en Alavés

Actualmente, Coudet se encuentra dirigiendo al Deportivo Alavés, donde marcha en el puesto 14º a 3 puntos del último que baja a la segunda categoría. El entrenador argentino se encuentra en el cargo desde diciembre de 2024 y, tras salvarlo del descenso la temporada pasada, el club español decidió renovarle el contrato hasta el 30 de junio de 2026.

Su continuidad en Europa no está asegurada, debido a los irregulares resultados del equipo y el coqueteo con la parte inferior de la tabla de posiciones. Sin embargo, desde la institución no tienen intenciones de desprenderse del "Chacho".

En este sentido, la periodista Luciana Rubinska agregó información respecto a la posible llegada del DT: "El Chacho Coudet a esta hora está evaluando seriamente aceptar la propuesta de River, para River es el candidato más importante, es el número 1″.

Además, agregó: "Hay un 90% de posibilidades de que el "Chacho" Coudet se convierta en el próximo director técnico de River".

En caso de que no avance lo del extécnico Canalla, los otros dos entrenadores que sonaron en las últimas horas también cuentan con pasado en la institución de Núñez: Santiago Solari y Hernán Crespo.