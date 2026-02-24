Se va de Central uno de los jugadores que más títulos ganó con la camiseta canalla

Maximiliano Lovera, tres veces campeón en Arroyito, fue cedido a préstamo y con opción de compra a Independiente Santa Fe de Colombia

Maxi Lovera festeja como loco el gol ante Platense, en la final de la Copa de la Liga 2023. Su "gran" gol en Central.

En medio del torneo Apertura, Central sufrió la baja de un futbolista, que fue transferido a préstamo al fútbol colombiano . Se trata de Maximiliano Lovera , cuyo futuro está en Independiente Santa Fe de Bogotá. El formoseño deja el Canalla como tricampeón.

La información la dio a conocer al club después de algunas semanas de negociación con la institución cafetera. El delantero se va a préstamo por un año, con opción de compra.

Quien se va es uno de los futbolistas más ganadores de la historia de Central, al menos con más títulos sobre el lomo . Es que son tres las veces que el formoseño se coronó campeón con la camiseta canalla. La misma cantidad tiene Omar Palma , quien tiene tres campeonatos en primera división y uno más en el ascenso.

La primera de ellas fue en la Copa Argentina 2018 , cuando el equipo era dirigido por el Patón Edgardo Bauza , aunque claro, el título que más se recuerda es el de la Copa de la Liga 2023 , con Miguel Ángel Russo como técnico, en el que Lovera fue clave en la final frente a Platense, convirtiendo el gol del triunfo.

Después llegó el Central campeón de la Liga 2025, por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Lo cierto es que en el último tiempo a Lovera le costó bastante ganarse un lugar entre los once. Venía jugando poco ya en el proceso de Ariel Holan y ahora con Jorge Almirón el panorama no cambió. Varias veces fue citado, pero no sumó minutos en lo que va del año.

Lovera2SSM Lovera no venía con con continuidad en Central y se va un año al fútbol colombiano. Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Primero préstamo y después compra del pase

Lovera había regresado a Central en 2023 por intermedio de un préstamo de Olympiacos de Grecia y un año más tarde el club de Arroyito adquirió la totalidad del pase del formoseño.

Hoy, sin continuidad en el primer equipo Lovera seguirá su carrera, al menos por un año, en Independiente Santa Fe de Colombia.