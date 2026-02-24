La Capital | Ovación | Central

Se va de Central uno de los jugadores que más títulos ganó con la camiseta canalla

Maximiliano Lovera, tres veces campeón en Arroyito, fue cedido a préstamo y con opción de compra a Independiente Santa Fe de Colombia

Elbio Evangeliste

Por Elbio Evangeliste

24 de febrero 2026 · 10:47hs
Maxi Lovera festeja como loco el gol ante Platense

Sebastián Suárez Meccia / La Capital

Maxi Lovera festeja como loco el gol ante Platense, en la final de la Copa de la Liga 2023. Su "gran" gol en Central.

En medio del torneo Apertura, Central sufrió la baja de un futbolista, que fue transferido a préstamo al fútbol colombiano. Se trata de Maximiliano Lovera, cuyo futuro está en Independiente Santa Fe de Bogotá. El formoseño deja el Canalla como tricampeón.

La información la dio a conocer al club después de algunas semanas de negociación con la institución cafetera. El delantero se va a préstamo por un año, con opción de compra.

Quien se va es uno de los futbolistas más ganadores de la historia de Central, al menos con más títulos sobre el lomo. Es que son tres las veces que el formoseño se coronó campeón con la camiseta canalla. La misma cantidad tiene Omar Palma, quien tiene tres campeonatos en primera división y uno más en el ascenso.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RosarioCentral/status/2026092075112943705&partner=&hide_thread=false

Los tres títulos de Maximiliano Lovera

La primera de ellas fue en la Copa Argentina 2018, cuando el equipo era dirigido por el Patón Edgardo Bauza, aunque claro, el título que más se recuerda es el de la Copa de la Liga 2023, con Miguel Ángel Russo como técnico, en el que Lovera fue clave en la final frente a Platense, convirtiendo el gol del triunfo.

>>Leer más: Revolución Marco Ruben: la historia del inesperado regreso del goleador histórico de Central

Después llegó el Central campeón de la Liga 2025, por haber sido el equipo que más puntos sumó en la tabla anual.

Lo cierto es que en el último tiempo a Lovera le costó bastante ganarse un lugar entre los once. Venía jugando poco ya en el proceso de Ariel Holan y ahora con Jorge Almirón el panorama no cambió. Varias veces fue citado, pero no sumó minutos en lo que va del año.

Lovera2SSM
Lovera no venía con con continuidad en Central y se va un año al fútbol colombiano.

Lovera no venía con con continuidad en Central y se va un año al fútbol colombiano.

Primero préstamo y después compra del pase

Lovera había regresado a Central en 2023 por intermedio de un préstamo de Olympiacos de Grecia y un año más tarde el club de Arroyito adquirió la totalidad del pase del formoseño.

Hoy, sin continuidad en el primer equipo Lovera seguirá su carrera, al menos por un año, en Independiente Santa Fe de Colombia.

Noticias relacionadas
Eduardo Coudet es el principal apuntado para ser el nuevo técnico de River

Un ex-Central está entre los principales candidatos para remplazar a Marcelo Gallardo

El recibimiento del equipo de Newells en el Coloso frente a Defensa y Justicia.

Es oficial: Newell's aplicará el pago de un bono en el clásico y los hinchas mostraron su enojo

De nuevo con la pilcha auriazul. Marco Ruben no se da por vencido y volvió a Central 15 meses después de su partida. Podría ir al banco en el clásico.

Señores de las cuatro décadas: el caso Ruben en Central y de como todavía "lo viejo funciona"

El banderazo de Newells que se llevó a cabo el 21 de agosto del año pasado en el Coloso.

El banderazo de Newell's se llevará a cabo pese al tenso momento que vive el club

Ver comentarios

Las más leídas

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Lo último

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Dónde ver a Franco Colapinto: la Fórmula 1 confirmó un nuevo acuerdo de TV

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

El hombre era señalado como cabecilla de una organización delictiva. La captura se produjo en un operativo de alto perfil ordenado por la Justicia federal

Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre
Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario
LA CIUDAD

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso
La Región

Nicolás Mattioli fue condenado por la muerte de la ciclista que atropelló, pero no irá preso

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías
Ovación

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Por Lucas Ameriso

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Dejanos tu comentario
Las más leídas
El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Uber sin sanción estatal: piden suspender por dos años multas a choferes

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

Aseguran que Juliana Awada estaría en una relación con el rey de España

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

La AFA y sus clubes van a la huelga y paralizarán el fútbol argentino

Ovación
Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura
Ovación

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Gimnasia vs Rosario Central: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newells vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

Newell's vs Estudiantes: hora, canal y posibles formaciones por el torneo Apertura

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newells y Central habrá 570 policías

En el operativo de seguridad para el clásico entre Newell's y Central habrá 570 policías

Policiales
Cayó el Turu Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre
Policiales

Cayó el "Turu" Mendieta: detuvieron en Santa Fe a un narco prófugo desde diciembre

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

Difunden imágenes de los autores de la balacera contra un supermercado 

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

La Ciudad
Coad y las mesas de examen de la UNR: El esquema de paros sueltos no va más
La Ciudad

Coad y las mesas de examen de la UNR: "El esquema de paros sueltos no va más"

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

Nueva intervención en un edificio abandonado hace años en el centro de Rosario

La semana arrancó en Rosario con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

La semana arrancó en Rosario con alerta amarillo: ¿cuándo podría llegar la lluvia?

En la previa del clásico rosarino, lanzan una campaña para desalentar pintadas

En la previa del clásico rosarino, lanzan una campaña para desalentar pintadas

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD
Motores

Arranca una nueva guerra por los autos eléctricos: Ford vs BYD

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Por Martín Stoianovich

Policiales

Ataque al voleo y mensaje: qué hay detrás de la balacera en el súper de República de la Sexta

Crecen los casos de miopía en niños: Es una pandemia, advierten especialistas
Salud

Crecen los casos de miopía en niños: "Es una pandemia", advierten especialistas

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo
Economía

Protestas en Lácteos Verónica: alertan por 700 puestos de trabajo en riesgo

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer
Policiales

República de la Sexta: pasajero de Uber acusado de intentar asesinar a un chofer

El nuevo entrenador de Newells recién estaría al mando después del clásico

Por Rodolfo Parody
Ovación

El nuevo entrenador de Newell's recién estaría al mando después del clásico

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

Por Guillermo Ferretti
Ovación

En Central llegó el tiempo de la rotación para enfrentar a Gimnasia antes del clásico

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas
La Ciudad

El nuevo Polo de la Niñez de Rosario estará abierto todos los días y a todas horas

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos
Economía

Deuda: el gobierno lanza un nuevo bono en dólares para pagar vencimientos

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas
Policiales

Comenzó el juicio a un hombre acusado de matar a su vecino a patadas

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial
La Ciudad

Los médicos aceptaron la propuesta salarial del gobierno provincial

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista
OVACION

Tras el ataque con una molotov, la Policía custodia Bella Vista

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental
Policiales

Casi 650 penitenciarios y policías están dentro del Programa de Salud Mental

Corea del Norte: Kim Jong-un fue reelegido en su partido con el 100 % de los votos
El Mundo

Corea del Norte: Kim Jong-un fue reelegido en su partido con el 100 % de los votos

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho
El Mundo

México violento: hubo 73 muertos desde el asesinato del líder narco El Mencho

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro
Policiales

El plan de un supuesto narco para matar a un juez y un fiscal incluía a un ministro

Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar
Economía

Fate: el gobierno liberó los aranceles al aluminio y afecta directamente a Aluar

Convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo
Economía

Convocatoria para nuevos proyectos en el Parque Industrial Sauce Viejo

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen
La Ciudad

Agrupaciones de la UNR se unen para pedir que sigan las mesas de examen

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo
La Región

Indignación en Ricardone: mataron a una perra comunitaria de un disparo