Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

En el Salvador Bonilla, Provincial perdió 78 a 63 frente a Villa Mitre de Bahía Blanca. Su próximo juego es el viernes en Rosario ante Quilmes de Mar del Plata

Provinciial perdió en el Bonilla, pero sigue en lo más alto de la Conferencia Sur de la Liga Argentina.

Provincial cayó ante Villa Mitre de Bahía Blanca por 78 a 63 en el Salvador Bonilla en una nueva presentación en la Liga Argentina de Básquet, en un partido que fue muy cambiante en el resultado, donde el rojo llegó a estar 18 puntos arriba, para luego perderlo por 15.

El equipo de Esteban Gatti comenzó siendo un equipo desconocido y los de Bahía Blanca lograron sacar una ventaja de nueve puntos y ponerse con un parcial de 11 a 2.

Pero luego el Rojo lo fue remontando, los ingresos de Adrián Boccia y Santiago López fueron fundamentales y antes del descanso largo, Provincial sacó 18 puntos de ventaja para ponerse 44 a 26.

Leer más: Náutico volvió a sonreír en la Liga Femenina de Básquet y logró otro triunfo

Provincial no pudo mantener el ritmo

Aunque luego todo se derrumbó. Ya que, entre los minutos finales del segundo cuarto y los últimos 20 minutos, Villa Mitre metió un juego arrollador que tradujo en el marcador con un 52 a 19, por lo cual terminó ganando el partido con una clara ventaja de 15 puntos.

Más allá de esta caída, Provincial sigue liderando la Conferencia Sur con un registro de 17-5. Lo siguen Central Entrerriano de Gualeguaychú 15-6, Gimnasia de La Plata 14-6, La Unión de Colón 14-7, Pico FC 13-7, Lanús 14-9, Quilmes 12-8 y Centenario de Venado Tuerto 11-8.

El próximo compromiso del Rojo será el viernes 13 de febrero, otra vez como local, contra Quilmes de Mar del Plata.