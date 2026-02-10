Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos

En sus estrenos en la Copa Argentina, Central tiene más luces que sombras y posee un registro positivo de 12 clasificaciones y 3 eliminaciones.

El último equipo que presentó Central en un debut en la Copa Argentina cuando venció a Los Andes en la edición 2025.

Los debuts de Central en las distintas ediciones de la Copa Argentina, tanto en el viejo formato como en el nuevo, cuentan con más luces que sombras. Pero además tiene un par de derrotas ante rivales de categorías inferiores. Por lo cual no debe descuidarse contra Sportivo Belgrano y hacer pesar la jerarquía.

En la primera Copa Argentina, que se jugó en 1969 y en la que las llaves eran de ida y vuelta, los canallas debutaron contra Quilmes en Rosario, el 5 de febrero de ese año, y le ganaron 3 a 2. Raúl Castronovo (2) y Carlos Griguol, anotaron los tantos del equipo dirigido por Miguel Ignomiriello.

La segunda vez que jugó este torneo fue en 1970. El 4 de marzo, en la vieja cancha de Central, los auriazules vencieron 4 a 2 a Huracán. Los goles del equipo de Enrique Sívori fueron obra de Agustín Balbuena, Jorge Correa, Alberto Gómez y Raúl Castronovo.

Leer más: El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

El nuevo formato de la Copa Argentina

Ya con el nuevo formato, en la edición 2011/12, el equipo de Juan Antonio Pizzi venció 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Estadio Padre Martearena de Salta. El cotejo se jugó el 2 de febrero de 2012 y el tanto canalla lo hizo Julio Mozzo, de tiro penal.

El 20 de febrero de 2013, en el Estadio Bicentenario de Chaco, Central sufrió su primera derrota en un debut en la Copa Argentina en aquella edición de 2013. Fue por 2 a 1 contra Central Córdoba de Rosario, que en aquellos momentos militaba en la Primera B Metropolitana. Fernando Coniglio anotó el gol del equipo de Miguel Russo.

En la Copa Argentina 2014, los canallas debutaron el 26 de julio de 2014 frente a Juventud Unida Universitario de San Luis, en cancha de Instituto. Fue victoria por 3 a 1 del conjunto de Miguel Russo con festejos de Franco Niell (C), Leonel Jonás Aguirre Avalo y Sebastián Abreu.

Ya con Eduardo Coudet como DT, los auriazules se presentaron por primera vez en la Copa Argentina 2015 el 13 de mayo. Fue en el estadio de Sarmiento de Junín contra Deportivo Riestra. Los del Chacho triunfaron por 3 a 1 con gritos de Walter Montoya, Leonel Jonás Aguirre Avalo y Franco Niell (penal).

En la edición 2016 se estrenó el 15 de julio, también en el Estadio Eva Perón de Junín. El rival fue Villa Mitre de Bahía Blanca y los de Coudet ganaron 1 a 0 con tanto de Esteban Burgos.

Leer más: Jugó en Central y en 2025 se fue al descenso con su último equipo: "Estuve deprimido", confesó

Cañuelas fue el rival de Central en el primer cotejo de la edición 2017. Este cotejo se jugó en cancha de Unión de Santa Fe y los de Coudet triunfaron por 1 a 0 con festejo de Mauricio Martínez.

El mejor debut de Central en esta competición

El mejor inicio de Central en este torneo fue en la edición 2018, el 2 de agosto. En aquel campeonato donde fue campeón, los auriazules golearon 6 a 0 a Juventud Antoniana de Salta en el estadio 15 de abril de Santa Fe. Los goles del conjunto de Edgardo Bauza los anotaron Germán Herrera (2), Marco Ruben (penal), Fernando Zampedri, Gonzalo Bettini y Washington Camacho.

Los de Arroyito estrenaron su título de la peor manera en la edición 2019. Ya que quedaron eliminados ante Sol de Mayo de Viedma, equipo que estaba en el Federal A. El 26 de febrero de 2019, en cancha de Colón, los canallas empataron 2 a 2 y luego cayeron por penales 5 a 4. Claudio Riaño hizo los dos goles del elenco de Paulo Ferrari.

Otro golpazo en un inicio de la Copa Argentina se dio Central luego de la pandemia. El 20 de enero de 2021, en la edición 2020/21, los de Cristian González perdieron 3 a 0 en San Nicolás, ante Boca Unidos de Corrientes, que también jugaba en el Federal A.

Las últimas sonrisas canallas en los estrenos

Durante la edición 2022 volvió a sonreír en un debut en la Copa Argentina, pero tuvo un susto grande. Ya que no pudo ganarle en los 90’ a Sol de Mayo de Viedma (empataron 1 a 1) y aquel 13 de mayo de 2022, tuvieron que recurrir a los penales, en los que se impuso Central por 5 a 3. Lucas Gamba, de penal, hizo el tanto del equipo de Leandro Somoza.

El 24 de mayo de 2023, Central disputa su primer juego en la competición de ese año. Lo hace con una victoria por 4 a 1 en San Nicolás frente a Central Norte de Salta. Los goles del conjunto de Russo los anotaron Jaminton Campaz, Enzo Suraci (en contra), Facundo Mallo e Ismael Cortes.

El comienzo en la Copa Argentina de 2024 a Central le costó demasiado. Ya que igualó 1 a 1 frente a Douglas Haig de Pergamino (estaba en el Federal A) y después ganó por penales 4 a 3. El cotejo se jugó el 14 de marzo de 2024 en cancha de Unión y Tobías Cervera hizo el gol del equipo de Russo.

El último debut en esta competición fue el 9 de abril de 2025. Central derrotó 1 a 0 a Los Andes con gol de Lautaro Giaccone en el Estadio Único de San Nicolás, con Ariel Holan en el banco de suplentes.