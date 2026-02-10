La Capital | Ovación | Central

Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos

En sus estrenos en la Copa Argentina, Central tiene más luces que sombras y posee un registro positivo de 12 clasificaciones y 3 eliminaciones.

Carlos Durhand

Por Carlos Durhand

10 de febrero 2026 · 16:18hs
El último equipo que presentó Central en un debut en la Copa Argentina cuando venció a Los Andes en la edición 2025.

El último equipo que presentó Central en un debut en la Copa Argentina cuando venció a Los Andes en la edición 2025.

Los debuts de Central en las distintas ediciones de la Copa Argentina, tanto en el viejo formato como en el nuevo, cuentan con más luces que sombras. Pero además tiene un par de derrotas ante rivales de categorías inferiores. Por lo cual no debe descuidarse contra Sportivo Belgrano y hacer pesar la jerarquía.

En la primera Copa Argentina, que se jugó en 1969 y en la que las llaves eran de ida y vuelta, los canallas debutaron contra Quilmes en Rosario, el 5 de febrero de ese año, y le ganaron 3 a 2. Raúl Castronovo (2) y Carlos Griguol, anotaron los tantos del equipo dirigido por Miguel Ignomiriello.

La segunda vez que jugó este torneo fue en 1970. El 4 de marzo, en la vieja cancha de Central, los auriazules vencieron 4 a 2 a Huracán. Los goles del equipo de Enrique Sívori fueron obra de Agustín Balbuena, Jorge Correa, Alberto Gómez y Raúl Castronovo.

Leer más: El curioso amistoso entre Central y Sportivo Belgrano por el pase de un campeón del mundo

El nuevo formato de la Copa Argentina

Ya con el nuevo formato, en la edición 2011/12, el equipo de Juan Antonio Pizzi venció 1 a 0 a Guillermo Brown de Puerto Madryn en el Estadio Padre Martearena de Salta. El cotejo se jugó el 2 de febrero de 2012 y el tanto canalla lo hizo Julio Mozzo, de tiro penal.

El 20 de febrero de 2013, en el Estadio Bicentenario de Chaco, Central sufrió su primera derrota en un debut en la Copa Argentina en aquella edición de 2013. Fue por 2 a 1 contra Central Córdoba de Rosario, que en aquellos momentos militaba en la Primera B Metropolitana. Fernando Coniglio anotó el gol del equipo de Miguel Russo.

En la Copa Argentina 2014, los canallas debutaron el 26 de julio de 2014 frente a Juventud Unida Universitario de San Luis, en cancha de Instituto. Fue victoria por 3 a 1 del conjunto de Miguel Russo con festejos de Franco Niell (C), Leonel Jonás Aguirre Avalo y Sebastián Abreu.

Ya con Eduardo Coudet como DT, los auriazules se presentaron por primera vez en la Copa Argentina 2015 el 13 de mayo. Fue en el estadio de Sarmiento de Junín contra Deportivo Riestra. Los del Chacho triunfaron por 3 a 1 con gritos de Walter Montoya, Leonel Jonás Aguirre Avalo y Franco Niell (penal).

En la edición 2016 se estrenó el 15 de julio, también en el Estadio Eva Perón de Junín. El rival fue Villa Mitre de Bahía Blanca y los de Coudet ganaron 1 a 0 con tanto de Esteban Burgos.

Leer más: Jugó en Central y en 2025 se fue al descenso con su último equipo: "Estuve deprimido", confesó

Cañuelas fue el rival de Central en el primer cotejo de la edición 2017. Este cotejo se jugó en cancha de Unión de Santa Fe y los de Coudet triunfaron por 1 a 0 con festejo de Mauricio Martínez.

El mejor debut de Central en esta competición

El mejor inicio de Central en este torneo fue en la edición 2018, el 2 de agosto. En aquel campeonato donde fue campeón, los auriazules golearon 6 a 0 a Juventud Antoniana de Salta en el estadio 15 de abril de Santa Fe. Los goles del conjunto de Edgardo Bauza los anotaron Germán Herrera (2), Marco Ruben (penal), Fernando Zampedri, Gonzalo Bettini y Washington Camacho.

Los de Arroyito estrenaron su título de la peor manera en la edición 2019. Ya que quedaron eliminados ante Sol de Mayo de Viedma, equipo que estaba en el Federal A. El 26 de febrero de 2019, en cancha de Colón, los canallas empataron 2 a 2 y luego cayeron por penales 5 a 4. Claudio Riaño hizo los dos goles del elenco de Paulo Ferrari.

Otro golpazo en un inicio de la Copa Argentina se dio Central luego de la pandemia. El 20 de enero de 2021, en la edición 2020/21, los de Cristian González perdieron 3 a 0 en San Nicolás, ante Boca Unidos de Corrientes, que también jugaba en el Federal A.

Las últimas sonrisas canallas en los estrenos

Durante la edición 2022 volvió a sonreír en un debut en la Copa Argentina, pero tuvo un susto grande. Ya que no pudo ganarle en los 90’ a Sol de Mayo de Viedma (empataron 1 a 1) y aquel 13 de mayo de 2022, tuvieron que recurrir a los penales, en los que se impuso Central por 5 a 3. Lucas Gamba, de penal, hizo el tanto del equipo de Leandro Somoza.

El 24 de mayo de 2023, Central disputa su primer juego en la competición de ese año. Lo hace con una victoria por 4 a 1 en San Nicolás frente a Central Norte de Salta. Los goles del conjunto de Russo los anotaron Jaminton Campaz, Enzo Suraci (en contra), Facundo Mallo e Ismael Cortes.

El comienzo en la Copa Argentina de 2024 a Central le costó demasiado. Ya que igualó 1 a 1 frente a Douglas Haig de Pergamino (estaba en el Federal A) y después ganó por penales 4 a 3. El cotejo se jugó el 14 de marzo de 2024 en cancha de Unión y Tobías Cervera hizo el gol del equipo de Russo.

El último debut en esta competición fue el 9 de abril de 2025. Central derrotó 1 a 0 a Los Andes con gol de Lautaro Giaccone en el Estadio Único de San Nicolás, con Ariel Holan en el banco de suplentes.

Noticias relacionadas
Jorge Almirón tendrá su primera llave de eliminación directa desde que llegó a Central. A su antecesor no le fue bien en ese aspecto.

Jorge Almirón no quiere repetir la historia de Holan en Central en los partidos sin mañana

Jorge Broun volvería al arco de Central en la Copa Argentina.

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central está invicto en la cancha de Unión bajo el formato actual de la Copa Argentina.

Central debuta en Copa Argentina con un amuleto: nunca perdió por este torneo en la cancha de Unión

El saludo antes de empezar el juego en Mar del Plata. Central mostró buenos momentos y otros no tanto ante Aldosivi que lo obligan a considerarlos.

Central: entre el vaso medio lleno y medio vacío, un aprendizaje urgente

Ver comentarios

Las más leídas

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Lo último

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos

Central tiene mejores inicios en la Copa Argentina, pero también algunos porrazos

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires

Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires

Dos automovilistas fueron detectados manejando alcoholizados y con menores de edad en el vehículo durante operativos en el peaje Zárate. Les retuvieron la licencia y enfrentan multas de hasta $1,8 millón
Borrachos al volante y con chicos a bordo: multas millonarias en la autopista a Buenos Aires
La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses
Economía

La inflación de enero fue de 2,9% y acumuló 32,4% en los últimos doce meses

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado
LA REGION

Funes: dos hombres sufrieron quemaduras al intentar prender fuego para un asado

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras
LA REGION

Dos muertos y un herido en un choque frontal en la ruta entre Alcorta y Carreras

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja
Policiales

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años
Información General

Tres años de prisión para el anestesista que se distrajo con el celular y causó la muerte de un nene de 4 años

Dejanos tu comentario
Las más leídas
Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Protesta en la Jefatura de Policía de Rosario

Gastronomía en Rosario: El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual

Gastronomía en Rosario: "El mercado está saturado, hay mucha oferta toda igual"

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Paro de colectivos: Rosario espera definiciones ante una posible medida de fuerza

Ovación
Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia
Ovación

Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

Provincial dio un paso en falso en la Liga Argentina de Básquet, pero sigue como líder en su Conferencia

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

El gran desafío de la dupla Orsi-Gómez con un beneficio en medio del mal presente

Quería seguir en Newells, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Quería seguir en Newell's, lo dejaron ir y ahora puede jugar la Copa con otro equipo

Policiales
Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el Clan Sena
Policiales

Femicidio de Cecilia Strzyzowski: cadena perpetua para el "Clan Sena"

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Un cuidacoches quedó en prisión preventiva por golpear y amenazar a su expareja

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

Por qué protesta la Policía de Santa Fe: salarios y salud mental, los ejes del conflicto

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Fiscalía abre una causa penal contra policías que dejaron el servicio durante la protesta

La Ciudad
Corrupción en Discapacidad: Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema
LA CIUDAD

Corrupción en Discapacidad: "Vamos a seguir acompañando a los que se caen del sistema"

Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

Gremios salieron a la calle en Rosario para rechazar la reforma laboral del gobierno nacional

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Vuelta al cole: presentan una canasta de útiles para empezar las clases por 32.500 pesos

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

Calor de nuevo en Rosario y lluvias a la vista: el SMN emitió un alerta amarillo por tormentas

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente
Policiales

La siguieron hasta su habitación y la ejecutaron: piden perpetua por el crimen de una adolescente

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas
Economía

El número de cheques rechazados asfixia a las pymes rosarinas

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos
La Ciudad

En enero el pollo subió 14 % en Rosario y lideró el incremento en alimentos

Isla de mugre en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario
La Ciudad

"Isla de mugre" en el arroyo Ludueña: residuos frente al Portal Rosario

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein
Información General

Madeleine McCann aparece mencionada en los archivos del caso Epstein

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Por Carlos Durhand
Ovación

Central: Jorge Broun será el arquero titular contra Sportivo Belgrano en la Copa Argentina

Newells: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

Por Hernán Cabrera
Ovación

Newell's: Michael Hoyos también piensa que los detalles les juegan en contra

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos
LA CIUDAD

La provincia convocó a los gremios estatales para discutir aumento de sueldos

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado
Información General

Espectacular asalto en Italia: volaron una camioneta para robar un blindado

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente
POLICIALES

Parque Oeste: un hombre y una mujer imputados por el crimen de un adolescente

Alerta a las provincias: la UTA amenaza con un paro de colectivos federal
La CIudad

"Alerta a las provincias": la UTA amenaza con un paro de colectivos federal

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla
Información General

Air Canada suspende sus vuelos a Cuba por la escasez de combustible en la isla

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes
El Mundo

Detuvieron a un líder opositor venezolano liberado 12 horas antes

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne
Ovación

El expiloto de Fórmula 1 Ralf Schumacher se casará con su novio Etienne

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado
Política

Procesaron a Spagnuolo, extitular de la Andis, por coimas y fraude al Estado

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas
La Ciudad

Entradas truchas en Rosario: lo que hay que saber antes de comprarlas

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales
Policiales

Con los plus, la Policía de Santa Fe paga hasta el doble que en las fuerzas federales

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?
La Ciudad

Lluvias durante el fin de semana largo: ¿qué dice el pronóstico?

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil
Política

Maximiliano Pullaro sale a contrastar con Nación en su punto débil

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur
POLICIALES

Parte médico: cómo está de salud la chica de 18 años baleada en la zona sur