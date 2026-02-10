El reto viral de un hincha del Manchester United que puede llegar a su fin: casi 500 días sin cortarse el pelo

Frank Ilett lleva más de un año sin cortarse el pelo y espera un triunfo ante West Ham este martes para cumplir la apuesta que lo volvió famoso en redes

Uno de los desafíos virales del momento en el fútbol mundial puede concluir este martes luego de 493 días de espera. El protagonista es Frank Ilett, un hincha del Manchester United que prometió no cortarse el pelo hasta que su club consiga cinco victorias consecutivas.

Tras el último éxito ante Tottenham por 2 a 0, el United alcanzó su cuarto triunfo al hilo, por lo que una victoria ante West Ham podría cerrar una historia que lleva más de 16 meses, mientras su cabello crecía sin parar y su popularidad en Instagram superaba el millón de seguidores.

Conocido en las redes sociales como The United Strand, Frank Ilett lanzó su promesa en octubre de 2024, en medio de un momento deportivo adverso para el club.

"Empezó como una broma, para aportar algo de humor a un momento doloroso para los hinchas del Manchester United" , explicó en declaraciones a Sky Sports. "Nunca quise señalar los defectos del club, solo quería hacer reír", remarcó.

La historia del reto viral en el fútbol mundial

Cuando Ilett lanzó el reto, Erik Ten Hag dirigía al equipo. Luego llegó el portugués Rúben Amorim, pero el rendimiento irregular impidió cualquier racha prolongada. La salida del entrenador pareció otro golpe para el desafío viral.

Sin embargo, la incorporación de Michael Carrick como técnico interino cambió el panorama. Contra todo pronóstico, Carrick logró una efectividad del 100% en sus primeros cuatro partidos, todas victorias ante rivales de peso: Manchester City, Arsenal, Fulham y Tottenham.

El desafío podría llegar a su fin este martes a las 17.15, cuando el United visite a West Ham en el Estadio Olímpico de Londres. Aunque los Hammers pelean en la parte baja de la tabla de posiciones en la Premier League, ganaron cuatro de sus últimos cinco partidos.

La última vez que el club de Manchester logró cinco triunfos seguidos se remonta a febrero de 2024, bajo la conducción de Ten Hag.

A horas de un partido que puede ser histórico para él, Ilett se mostró confiado y agradecido con el actual entrenador: "Es la primera vez que estamos tan cerca de lograrlo. Gracias, Carrick". Además, adelantó que estará en vivo por Kick para ver el partido ante West Ham y compartir el momento con sus seguidores.