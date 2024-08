Un Central livianito no hizo pie en Avellaneda y lo pagó con una derrota

El alternativo hizo un muy mal primer tiempo, que fue cuando Independiente le marcó la diferencia. La pequeña reacción en el segundo no le alcanzó y perdió 1 a 0

En Central, la rotación no funcionó y se esfumó la chance de meterse en la pelea

Lo cierto es que un pésimo primer tiempo fue la condena para el Canalla, porque la desventaja merecida que cosechó no pudo ser remontada en ese aceptable segundo tiempo en el que la cara fue otra, pero también insuficiente. Primera derrota en el ciclo de Lequi.

A este Central habitualmente le cuesta el fútbol, con los habituales titulares, entonces por qué pensar que con el alternativo la cosa podía ser diferente. Valía igual el intento, pero en cuestión de minutos quedó en evidencia los enormes problemas de un Canalla que sufrió muchísimo más de lo que pudo jugar, al menos en ese primer tiempo para el olvido, en el que recién estuvo cerca del empate en el minuto 48’, con un centro de Giaccone que Ocampo no alcanzó a impactar.

Dominado por el Rojo

Antes de eso, una superioridad por parte del Rojo llamativa. Porque Central nunca pudo encontrar el juego ni tampoco contrarrestarlo a través de las intenciones. O’Connor y Lo Celso nunca congeniaron, Giaccone perdía por izquierda y Ocampo por derecha. Conclusión, todo se reducía al pelotazo frontal para un Módica que fue, a todas luces, la mayor víctima de ese andar anodino. Ya a los 6’ Luna quedó solo frente a Werner tras el centro de Tarzia. Fue un aviso importante. Pero el Canalla no sólo no reaccionó, sino que profundizó sus problemas. Por eso no extrañó a nadie la aparición en soledad de Lomónaco en el corazón del área para elegir de qué manera sentenciar a Werner.

central independiente no portada Foto: Leonardo Vincenti / La Capital

Un trámite y un partido patas para arriba, que pudo agravarse si Martínez cometía la falta un par de centímetros más atrás (hubiese sido penal). Y en medio de las pálidas, la salida temprana de Módica (se golpeó la rodilla, intentó seguir pero no pudo). Era tal la idea de guardar piernas por parte de Lequi que el elegido fue Cervera (no era titular desde marzo). A todo esto, Independiente no generaba tanto, pero llegar hasta el área canalla era algo que hacía con una facilidad asombrosa. Central lo único distinto que intento fue invertir las bandas con Giaccone y Ocampo (a los 45' estuvo a nada de ver la roja), justamente los protagonistas de esa única jugada de riesgo en el primer tiempo. Poquito fútbol del canalla antes de ir al vestuario y mucho para pensar.

Variantes con mejor resultado

Lo primero que pensó Lequi fue en un par de cambios. Adentro Solari y Campaz, afuera Ocampo y Lo Celso. Quizá no fueron las variantes, pero el formato de partido ya fue otro, con un Central un poco más ordenado, de mejor manejo y buenas intenciones, aunque poco profundo. El Rojo lo entendió y se cuidó más, lo que le dio más chances al Canalla, que ya con Lovera y una levantada de O’Connor empezó a tener algo más de dinámica. De igual forma, el arco de Rey sólo estuvo cerca con un tiro cruzado de Campaz (7’) y ese remate mordido de Cervera a los 43’, que le sacaron en la línea.

>> Leer más: Preocupación en Central por la lesión de Agustín Módica, que se fue llorando

Y para el final esa locura de ir por todo, con unas ganas locas, pero potenciando un desorden en cierta forma lógico. Fue el momento en el que Independiente tuvo un par de contras como para sellar el resultado. Lo que quedó es que Central lo perdió en el primer tiempo, donde la apatía fue más fuerte que cualquier otra cosa, y que ese atisbo de reacción en el complemento fue escaso. Central vino livianito y se llevó una derrota.