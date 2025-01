Tras el ruido en Central, Franco Cervi deambula entre versiones de posibles destinos

"Franco Cervi está en la mira Alavés tras no acordar con Rosario Central. Todo indica que Coudet se haría con sus servicios (lo conoce de Celta). En Vigo darían el okey", indicaron algunos medios españolas sobre el probable destino del volante, aunque voces cercanas al club de Vigo insistieron que "aún no hay nada" pero ratificaron la intención de darle salida al volante.

Sobre el cierre de 2024 se habían tejido muchas ilusiones sobre el regreso de Cervi al Canalla, aunque en España sostuvieron que no hubo ofrecimientos concretos por el futbolista. De todas formas, la idea del volante residía en permanecer en el Viejo Continente y al no tener lugar en Celta ahora apareció Alavés supuestamente con intenciones de sumarlo, aunque desde la entidad de Vigo aclararon que "no hay nada de nada" a pesar de que la situación del jugador no cambió: es decir, no será tenido en cuenta.

También en las últimas horas se mencionó a Deportivo La Coruña como posible destino, pero por el momento su futuro sigue siendo incierto.