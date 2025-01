Al final, Franco Cervi no vendrá a Central: decidió quedarse en Europa

Con el mercado de pases como contexto, las noticias en Central no son las mejores. Es que no sólo no logró sumar aún ningún refuerzo, sino que Franco Cervi, el jugador con el que los hinchas se ilusionaron mucho, tomó una decisión importante, que no es otra que continuar su carrera en Europa. De esta forma se desvanece por completo la chance de que el volante ofensivo pueda regresar para esta temporada.