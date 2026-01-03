La Capital | Ovación | tenis

Tenis: el batacazo de Sebastián Báez ante el 6 del mundo no alcanzó y Argentina debe esperar

Venció a Taylor Fritz en la apertura de la serie ante Estados Unidos de la United Cup. Las derrotas de Sierra y el doble mixto pusieron en duda el pase a cuartos

3 de enero 2026 · 19:39hs
Sebastián Báez obtuvo la mayor victoria de su carrera en el tenis.

Sebastián Báez obtuvo la victoria más importante de su carrera. El argentino (45º del ranking mundial) abrió este sábado la segunda serie de la United Cup de tenis, contra Estados Unidos, con una enorme victoria sobre Taylor Fritz (6º) por 4/6, 7/5 y 6/4. La competencia se juega en Australia, previo al primer Grand Slam de la temporada

El equipo argentino, ganador en la serie del debut contra España por 3 a 0, empezó de manera perfecta un enfrentamiento por demás de complicado en Perth.

Este comienzo auspicioso fue posible por la mejor victoria en la carrera de Baéz. A lo largo de su trayectoria solo había superado a un top ten ubicado en el puesto 8º del ranking, el ruso Andrey Rublev, en el ATP 250 de Bastad 2022.

Solana Sierra sucumbió ante la 3 del mundo

Pero el cruce frente a los Estados Unidos terminaría siendo adverso. Sierra (66ª del ranking) poco pudo hacer frente a Coco Gauff (3ª).

image - 2026-01-03T180920.678
Solana Sierra saluda a la estadounidense Coco Gauff. Perdió por un doble 6/1.

Pese a que el doble también se presentó complejo frente a la pareja preclasificada número uno, de Gauff y Christian Harrison, la dupla argentina de María Lourdes Carlé y Guido Andreozzi fue competitiva antes de perder por 6/4 y 6/1.

Con estos resultados, Argentina suma una serie ganada y otra perdida en la zona A. En total tiene 4 partidos ganados y 2 perdidos.

En tanto, Estados Unidos ganó la única serie que jugó (2 partidos ganados y uno perdido) y España perdió la suya (0 y 3).

Qué debe pasar para que Argentina clasifique

La United Cup consta de 6 zonas. El primero de cada una clasificará a los cuartos de final, junto a los dos mejores segundos.

Para que Argentina tenga chance de clasificar en el primer puesto, necesita que Estados Unidos pierda este domingo con España. Así se dará un triple empate. Para definir el ganador de la zona se desempatará entre los tres según el porcentaje de partidos ganados, luego de sets y finalmente de games.

En el caso de que Estados Unidos derrota a España, el equipo argentino puede ingresar a los cuartos de final como uno de los dos mejores segundos. Dependerá de otros resultados.

Para saber quien clasifica como los dos mejores segundos, se tendrá en consideración en la comparación el porcentaje de partidos ganados, en primer orden, y después el porcentaje de sets conquistados y el porcentaje de games acumulados.

