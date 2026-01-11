La Capital | Ovación | Newell's

El plan de Newell's para repatriar al Colo Ramírez y el objetivo si regresa el delantero

La dirigencia de Newell's sigue reforzando el plantel para afrontar la exigente temporada 2026. La situación del Colo Ramírez y su futuro deportivo.

Lucas Vitantonio

11 de enero 2026 · 17:12hs
El Colo Ramírez quiere tener una revancha en Newells.

Virginia Benedetto / La Capital

La historia del delantero Juan Ignacio Ramírez y Newell's se encamina a tener una segunda temporada, al menos es lo que se presume y se desea desde el parque Independencia. Es que todo indica que el artillero uruguayo está terminando de cerrar su desvinculación de Sports Recife de Brasil, club al que fue cedido a préstamo hasta junio próximo, pero ese contrato quedaría interrumpido a la brevedad.

Si esto ocurre volvería a entrar en escena el club rojinegro, cuyo deseo es repatriar ahora al jugador, revalorizarlo y apostar a que recupere su poder goleador. Hay que recordar que el Colo tiene contrato con Newell's hasta diciembre de 2027.

La intención de la actual dirigencia leprosa es clara y espera que Ramírez rompa su relación laboral con Recife. Recién ahí le abrirá las puertas para el regreso. El Colo tiene un préstamo hasta junio con el club del norte brasileño y hoy negocia la rescisión del mismo. El contrato estaría muy próximo a romperse.

En ese caso Newell's buscará que se quede en el plantel que dirige Favio Orsi y Sergio Gómez, que el próximo viernes 23 de enero, a las 22.15, debutará en el torneo Apertura visitando a Talleres.

Para la nueva dirigencia leprosa se trata de un capital del club y la idea es que se inserte al grupo y revalorizarlo. Los delanteros en el mercado no abundan y en Newell's están convencidos que serviría.

Pero todo dependerá de lo que haga Recife con el actual contrato. Desde Brasil la información es que el club estaría incumpliendo el vínculo que tiene con el Colo y esta sería su puerta de salida. En cuanto a centrodelanteros ya llegaron a Newell's Michael Hoyos y Matías Cóccaro.

Leer más: El vice de Newell's: "El salario del plantel era una locura y la idea es reducirlo a la mitad"

Desde Uruguay al Parque

En enero de 2024 Ramírez arribó a Newell's desde Nacional de Uruguay para reforzar el ataque, cuando el equipo era dirigido por Mauricio Larriera. La Lepra adquirió los derechos federativos del futbolista y el 80% de los derechos económicos, en 4 millones de dólares. El jugador suscribió un contrato que lo unió a Newell's hasta diciembre del 2027.

El Colo se formó futbolísticamente en las divisiones menores de Liverpool, donde alcanzó el debut profesional y mostró rendimientos que lo ubicaron en Nacional, además de permitirle cumplir el sueño de vestir la camiseta de su selección.

Tras destacarse en Uruguay por su aporte goleador, Juan Ignacio pegó el salto al fútbol argentino para calzarse la rojinegra con el objetivo de “dejar una huella y darle alegrías a la gente de Newell's”. En su primera etapa no pudo hacerlo y ahora podría ir por la revancha. En el Parque jugó 42 partidos y anotó 11 goles.

Leer más: Bruno Cabrera es el nuevo refuerzo de Newell's y se reflotó lo de Gonzalo Abrego

Pasos por Chile y Brasil

En enero de 2025 Ramírez fue cedido a préstamo desde Newell's a Everton de Chile hasta fin de ese año. El atacante uruguayo estuvo en 17 partidos en Everton y señaló 4 goles. Pero antes de que se cumpliera el período, con un rendimiento que no convenció, se decidió a mitad del año pasado que siga en Sport Recife, también a préstamo. En el Brasileirao jugó 8 encuentro y no convirtió.

En Brasil su equipo descendió a la Serie B al finalizar el Brasileirao 2025 en los últimos puestos, envuelto en una crisis económica y financiera que arrastra a toda la entidad. Y por ello dejaría Sport Recife.

Newell's tendría tres nueves de experiencia

Newell's ahora se pone a punto para afrontar una temporada exigente en el fútbol argentino. El equipo del parque Independencia arrancará el año con un promedio que debe mejorar y tendrá que hacer una campaña mucho mejor que la del año pasado, en la que sufrió hasta el final para seguir en primera.

De lograr los servicios del Colo, la dupla Orsi-Gómez tendría a tres centrodelanteros de experiencia en el plantel para conformar el ataque: Michael Hoyos, el Zorro Cóccaro y el Colo Ramírez.

Esta semana que inicia podría ser clave para conocer el futuro profesional del atacante uruguayo. Días antes del inicio de 2026 no pasó desapercibido en el parque Independencia un posteo que hizo Ramírez en sus redes sociales. El Colo estaba de vacaciones y subió una foto a orillas del mar en la que se lo vio tomando mates. El detalle es que el termo estaba decorado con un sticker del escudo de Newell's. ¿Habrá sido una señal?

