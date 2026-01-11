La Capital | Policiales | Mujer

Una mujer fue asesinada a balazos en la zona oeste de Rosario y hay un detenido de 19 años

La víctima tenía 47 años y murió en la vía pública tras recibir varios disparos. El sospechoso fue detenido tras un operativo cerrojo y le secuestraron una moto y un arma

11 de enero 2026 · 09:30hs
Las inmediaciones del crimen de la mujer de zona oeste

Las inmediaciones del crimen de la mujer de zona oeste

Una mujer de 47 años fue asesinada a tiros este sábado por la tarde en la zona oeste de Rosario. El crimen ocurrió en 27 de Febrero y Brasil, donde la víctima fue hallada tendida en la vía pública con múltiples impactos de arma de fuego. Minutos después, la Policía detuvo a un joven de 19 años, al que le secuestraron una moto de alta cilindrada y un arma calibre 9 milímetros.

El hecho se registró alrededor de las 16, cuando personal policial que patrullaba la zona fue alertado por vecinos que habían escuchado detonaciones y advertían sobre una mujer herida. Al llegar al lugar, los efectivos encontraron tres vainas servidas y el cuerpo de Andrea Verónica Zeballos, quien ya no presentaba signos vitales.

Según las primeras informaciones recolectadas en el lugar, los autores del ataque se habrían desplazado en una motocicleta de gran cilindrada, lo que dio origen a un amplio despliegue policial en los alrededores.

Operativo cerrojo y una aprehensión

Tras el homicidio, personal de la Policía de Santa Fe, dependiente de la Unidad Regional II, montó un operativo cerrojo en inmediaciones de un asentamiento precario de la zona oeste, con el objetivo de dar con los sospechosos.

Cerca de las 17.30, en Campbell al 1800, los agentes observaron a un joven que intentaba cubrir una motocicleta en el patio de ingreso de una vivienda. Al intentar identificarlo, el sospechoso emprendió la fuga, pero fue reducido y aprehendido a los pocos metros.

El detenido fue identificado como Jeremías Uriel C., de 19 años. En el procedimiento se secuestró una motocicleta Benelli TRK 502 negra, considerada de alta cilindrada, y un arma de fuego calibre 9 mm, que será sometida a peritajes balísticos.

Antecedentes y causa en investigación

Fuentes policiales indicaron que el joven registra antecedentes por robos, disturbios y molestias a vecinos, y que además estuvo vinculado a un homicidio ocurrido en 2022 en Villa Gobernador Gálvez, cuando aún era menor de edad.

El aprehendido quedó a disposición de la Justicia, mientras avanza la investigación para determinar las circunstancias del ataque, si actuó solo o con la participación de otras personas, y el móvil del crimen. En paralelo, peritos trabajaron en la escena para relevar pruebas y reconstruir la secuencia del homicidio.

