Bombazo en el Charrúa: llega un volante que se formó en Central, fue campeón con Racing y jugó Libertadores

Central Córdoba se sigue reforzando con vistas al torneo de la Primera C y ahora sumó a un mediocampista volante de larga trayectoria

La imagen que publicó el Charrúa en sus redes sociales para anticipar la llegada de un volante central. El refuerzo de Central Córdoba es Nery Domínguez.

Central Córdoba viene de un gran año que no terminó como esperaba: tuvo un excelente arranque, pareció que pelearía el ascenso y quedó afuera en el reducido. Además, el Charrúa tuvo la mejor participación de un equipo de la Primera C en la Copa Argentina: llegó a octavos.

Hacía rato que el equipo de Tablada no veía desde tan cerca la posibilidad de obtener el ascenso a la Primera B, un viejo anhelo del mundo charrúa. Sin embargo, pese a contar con un gran equipo, ese sueño se derrumbó sobre el final de la temporada.

Muchos de los futbolistas que fueron clave para una gran campaña en 2025 ya no están, entre ellos Tomás Ramírez (se fue a préstamo a Deportivo Morón) y Facundo Marín (Deportes Limache). En total, más de 15 integrantes del plantel del año pasado ya no están y de a poco el equipo empieza a renovarse.

Las incorporaciones del Charrúa

En tren de renovarse, el Matador de Tablada ya sumó algunas incorporaciones. Una de ellas es el arquero Matías Giroldi, quien regresó al Charrúa después de algunos años en Real Pilar e Ituzaingó. En Tablada es muy recordado por un récord increíble: en 2021 mantuvo su arco invicto durante 672 minutos, una marca jamás igualada en los torneos de la Primera C.

Además, el Matador ya sumó a Marcos Córdoba, un volante de 25 años que llega desde el club Argentino de Las Parejas, y se aseguró la continuidad en el plantel de Valentín Rovetto. Ambos futbolistas ya firmaron sus contratos con la institución de Tablada. Y otro que llegó proveniente de Atlético Elortondo es el volante Facundo Galli.

Nery Domínguez, la sorpresa

Pero la incorporación más resonante es la de Nery Domínguez, el mediocampista central que se formó y jugó en la primera división de Central y luego pasó por grandes clubes como Independiente, Racing y Universidad de Chile. También jugó en Querétaro, Lanús y San Lorenzo, donde estuvo hasta finales de 2025.

En su amplia trayectoria, Domínguez obtuvo el ascenso con Central y jugó la Copa Libertadores y la Copa Sudamericana.

Este lunes, Central Córdoba publicó en sus redes: "La 5 ya tiene dueño", con una foto de una camiseta del Charrúa con ese número. El anuncio oficial se hizo momentos después, con un collage en el que se ve a Domínguez con las camisetas de todos los clubes por los que pasó y con la flamante del Matador de Tablada.