Novak Djokovic anunció su retiro de la PTPA preocupado por la falta de "transparencia"

La leyenda serbia sorprendió a través de un comunicado en las redes sociales al dar a conocer la decisión de alejarse de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales

El tenista serbio Novak Djokovic sacudió al tenis y al deporte mundial con su anuncio de romper con la Asociación de Tenistas Profesionales (ATP), a través de un duro comunicado en el que apuntó contra los dirigentes.

"Tras considerarlo detenidamente, he decidido retirarme por completo de la Asociación de Jugadores de Tenis Profesionales. Esta decisión surge tras las persistentes preocupaciones sobre la transparencia, la gobernanza y la forma en que se han representado mi voz e imagen", sentenció el serbio en un mensaje difundido en sus redes sociales.

Lejos de abandonar la actividad, el ganador de 24 Grand Slams de 38 años hizo públicas todas sus diferencias contra la dirección de la actual organización, lo que según su argumento, derivó en su escandalosa decisión.

" Estoy orgulloso de la visión que Vasek y yo compartimos al fundar la PTPA , dando a los jugadores una voz más fuerte e independiente, pero ha quedado claro que mis valores y mi enfoque ya no están alineados con la dirección actual de la organización", indicó el serbio.

Djokovic cerró su mensaje rarificando su decisión de seguir jugando pero fuera del circuito. "Seguiré centrándome en mi tenis, mi familia y contribuyendo al deporte de maneras que reflejen mis principios e integridad. Les deseo a los jugadores y a todos los involucrados lo mejor en su futuro, pero para mí, este capítulo ya está cerrado", concluyó.

