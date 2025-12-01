La Capital | Ovación | tenis

Falleció Nicola Pietrangeli, leyenda del tenis y dueño del récord de partidos jugados en la Davis

El primer tenista italiano en ganar un Grand Slam murió este lunes a los 92 años. Disputó 164 partidos de Copa Davis y jugó una exhibición en Rosario

1 de diciembre 2025 · 17:48hs
Nicola Pietrangeli

Nicola Pietrangeli, gloria del tenis italiano, junto a Guillermo Vilas y su hija Andanin. 

El tenis mundial está de luto. Nicola Pietrangeli falleció este lunes a los 92 años. Fue el primer tenista italiano que consiguió un Grand Slam, en Roland Garros 1959. Pero si hay algo que lo distinguió fue su participación en la Copa Davis. Jugó nada menos que 164 partidos, récord en la historia de la competencia entre naciones.

Pietrangeli jugó de manera oficial entre 1958 y 1973. Sus mayores conquistas fueron los títulos de Roland Garros en 1959 y 1960. Recién con la aparición de Jannik Sinner hubo un italiano que consiguiera tal cantidad de torneos del Grand Slam, y luego lo superara con un total de 4.

El legendario tenista italiano también accedió a dos finales de Roland Garros, en 1961 y 1964.

image - 2025-12-01T172547.869
Nicola Pietrángeli ganó dos ediciones de Roland Garros.

Nicola Pietrángeli ganó dos ediciones de Roland Garros.

Nadie jugó tantos partidos en la Copa Davis (164). Tampoco nadie obtuvo tantas victorias: 120 (78 en singles y 32 en dobles)

Capitán y campeón de la Copa Davis

Una vez que se retiró, fue capitán del equipo italiano de Copa Davis. En la edición de 1976, se dio el gusto de conseguir la ansiada Ensaladera de Plata. Italia venció a Chile por 4 a 1 en la final disputada en Santiago. El líder del equipo de Pietrángeli fue Adriano Panatta.

>> Leer más: Tenis: el "Tricentenario Ciudad de Rosario" baja el telón en el Rosario Rowing Club

Pietrangeli siempre tuvo vínculo con personajes del tenis argentino. En una entrevista con el periodista Sebastián Torok, del diario La Nación, habló de su amistad con Enrique Morea y Tato Soriano, grandes figuras de la historia del tenis argentino.

En la entrevista, el itualiano contó que luego de competir en el Abierto de la República de 1963, en Buenos Aires, realizó exhibiciones junto a Morea por el país. Entre las ciudades donde jugó mencionó a Rosario, Santa Fe, Mendoza y Córdoba.

