La reacción de Neymar tras su convocatoria al Mundial con la selección de Brasil

El jugador de Santos fue incluido por Carlo Ancelotti en la nómina de 26 futbolistas que irán a la Copa del Mundo con la Verdeamarela

Neymar fue citado para el Mundial y regresará a la selección de Brasil tras tres años de ausencia . Las idas y vueltas del jugador de Santos durante las últimas temporadas lo alejaron de la Verdeamarela, pero el entrenador Carlo Ancelotti apostó por darle la oportunidad y miles de fanáticos celebraron su convocatoria .

El anuncio del DT italiano generó gran revuelo entre los hinchas brasileños, que viralizaron en redes sociales sus reacciones ante la sorpresiva inclusión de Ney en el equipo que viajará a la Copa del Mundo .

A su vez, el delantero siguió atentamente la conferencia de prensa en vivo de Ancelotti y, rodeado de su familia y amigos, recibió la noticia con gran emoción al escuchar su nombre . La reacción compartida en sus redes mostró una explosión de euforia de todos los presentes y, con lágrimas en sus ojos, el abrazo de Neymar con sus seres queridos .

Según detalló el medio Globo, Ancelotti se habría comunicado con el jugador de Santos para detallarme las condiciones que tendrá su regreso a la selección, entre las que indicaron que no será el capitán y que, por el momento, tampoco sería titular . Además, le habrían pedido reducir la exposición en redes sociales y el futbolista habría mostrado predisposición a sumar “desde donde le toque”.

El cuarto Mundial de Neymar

De esta manera, Neymar disputará nada más ni nada menos que su cuarto Mundial, después de haber estado previamente en Brasil 2014, Rusia 2018 y Qatar 2022. Si bien la Verdeamarela alcanzó las semifinales como local, el entonces jugador de Barcelona no pudo estar presente en la histórica derrota 7-1 ante Alemania por lesión.

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En este período de su carrera, el delantero nunca pudo disputar un partido más allá de los cuartos de final, debido a la lesión sufrida en ante Colombia en 2014 y a las derrotas en dicha instancia ante Bélgica en 2018 y Croacia en 2022.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/CBF_Futebol/status/2056483268610953691?s=20&partner=&hide_thread=false É A LISTA DO CORAÇÃO! É A LISTA DO BRASIL!



Não são apenas 26 nomes. São 26 corações que sonharam com esse momento.



VAMOS EM BUSCA DA SEXTA ESTRELA! #BateNoPeito



ISSO É BRASIL! pic.twitter.com/1MRWJyG9ug — brasil (@CBF_Futebol) May 18, 2026

Su primera participación fue la más destacada, con cuatro goles en cinco partidos disputados. En total, lleva ocho tantos en 13 encuentros en citas mundialistas.

Los convocados de Brasil para la Copa del Mundo

Arqueros: Alisson (Liverpool), Ederson (Fenerbahce) y Weverton (Gremio).

Defensores: Wesley (Roma), Alex Sandro (Flamengo), Douglas Santos (Zenit), Marquinhos (PSG), Gabriel Magalhães (Arsenal), Bremer (Juventus), Ibañez (Al-Ahli), Danilo (Flamengo) y Léo Pereira (Flamengo).

Mediocampistas: Casemiro (Manchester United), Bruno Guimarães (Newcastle), Fabinho (Al-Ittihad), Danilo (Botafogo) y Lucas Paquetá (Flamengo).

Delanteros: Endrick (Lyon), Vinícius Júnior (Real Madrid), Raphinha (Barcelona), Gabriel Martinelli (Arsenal), Igor Thiago (Brentford), Matheus Cunha (Manchester United), Rayan (Bournemouth), Luiz Henrique (Zenit) y Neymar (Santos).