La Revolución de Mayo se celebra con una nueva edición de la Fiesta del Pastelito en el Parque Alem

El tradicional evento reunirá música en vivo, feria, talleres y gastronomía típica el próximo domingo 24 para celebrar el aniversario de la fecha patria

La Fiesta del Pastelito es un tradicional evento conmemorativo en la ciudad de Rosario

Rosario celebrará el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una nueva edición de La Fiesta del Pastelito, uno de los eventos más tradicionales de la ciudad. La propuesta se desarrollará el domingo 24 de mayo, de 10 a 18, en el Parque Alem , ubicado en Nansen 100, con entrada libre y gratuita.

La jornada ofrecerá actividades para toda la familia, con música en vivo, feria de emprendedores, talleres, patio de juegos y una destacada propuesta gastronómica en la que los pastelitos volverán a ser los grandes protagonistas.

El encuentro contará con una programación artística que incluirá presentaciones de grupos de danza y músicos locales y nacionales. Sobre el escenario principal actuarán Sembrando Tradición, el Ballet Folclórico Esperanza de mi Patria, Las Hermanitas Torres, Juliana Zalazar junto al grupo Resplandor, Ñaupa Cunan, Marysol Martínez, Rayanos, el Ballet Folclórico Herencia de Tradición y la Agrupación Chamamecera Los Garrones.

La apertura del festival estará a cargo de La Glorieta itinerante , mientras que el cierre musical tendrá las actuaciones de Antonio Tarragó Ros y Ricardo Palavecino.

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Además, el predio contará con espacios de baile, talleres recreativos y un patio de juegos pensado para las infancias.

Como cada año, la gastronomía tradicional ocupará un lugar central en la celebración. Habrá puestos con distintas variedades de pastelitos y comidas típicas argentinas.

Los emprendedores que participarán del evento fueron seleccionados a través de una convocatoria previa en la que debieron presentar propuestas originales y cumplir con requisitos de seguridad e higiene.

La Fiesta del Pastelito busca consolidarse como un espacio de encuentro para que vecinos y turistas celebren el Día de la Patria en un ambiente familiar y festivo.