La Capital | Ovación | Sebastián Abreu

El Loco Abreu opinó sobre el técnico de la selección de Uruguay: "No me gusta Bielsa"

El exdelantero de la Celeste apuntó contra las formas de manejar la interna del equipo oriental que tiene el exentrenador de Newell's

14 de mayo 2026 · 10:48hs
“Doce o trece personas que trabajaban en el complejo renunciaron

“Doce o trece personas que trabajaban en el complejo renunciaron, se fueron yendo”, contó el Loco Abreu.

Sebastián Abreu volvió a sacudir el debate en torno al ciclo de Marcelo Bielsa en la selección de Uruguay, a poco menos de un mes de que comience el Mundial 2026. El histórico exdelantero, que pasó por Central, dejó en claro que sus cuestionamientos no pasan por la capacidad futbolística del extécnico de Newell's, sino por la manera en que maneja la convivencia interna de la Celeste.

Lejos de discutir los antecedentes del rosarino, Abreu apuntó al aspecto humano y cultural que, según él, históricamente distinguió a Uruguay. “No me gusta Bielsa. Porque uno tiene que adaptarse a la cultura. Interpreto que los entrenadores tienen que saber a dónde llegan”, expresó en Fútbol 90 de ESPN al analizar el presente del bicampeón del mundo.

“Uruguay generó un precedente de 15 años, de mantener una línea de conducción humana y corporativa”, afirmó. El exfutbolista, que defendió a 32 clubes durante su carrera (entre ellos Puerto Montt, Audax Italiano y Magallanes), fue claro en afirmar que los cambios implementados desde la llegada de Bielsa alteraron parte de esa dinámica histórica.

Embed - “No, no me gusta” Abreu sobre Marcelo Bielsa. #seleccionuruguaya #bielsa #locoabreu

>>Leer más: Luis Suárez se arrepintió de sus críticas a Marcelo Bielsa: "Dije cosas que no tendría que haber dicho"

“Estoy hablando del mundo del complejo celeste, la convivencia del día a día”, señaló el exdelantero. Abreu también reveló que varias personas vinculadas históricamente al predio dejaron sus funciones en los últimos tiempos.

“Doce o trece personas que trabajaban en el complejo renunciaron, se fueron yendo”, contó marcando su preocupación por el impacto de esas salidas en la identidad del grupo.

>>Leer más: "No puedo creer que juega con Di María, un campeón al que tengo tatuado en mi pierna", contó el papá de Gío Cantizano

Se sumó a las críticas de Suárez

Las declaraciones de Abreu volvieron a poner sobre la mesa las críticas que tiempo atrás realizó Luis Suárez sobre el funcionamiento interno de la selección y el trato del cuerpo técnico. Consultado sobre aquel episodio, el exgoleador dijo comprender el trasfondo emocional de su excompañero. “Entendí la impotencia, capaz que no los momentos”, aseguró.

>>Leer más: La otra vida de un exarquero de Newell's: "Es más difícil ser dirigente que arquero"

Aunque evitó respaldar completamente la exposición pública de Suárez, Abreu consideró que el delantero sintió que debía manifestar un malestar acumulado. “Se sintió con la obligación de que necesitaba exteriorizar eso”, concluyó.

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