Qué necesita Boca para clasificar a los octavos de final de la Copa Libertadores

El Xeneize empató con Cruzeiro en la Bombonera y definirá su pase a la próxima ronda en la última fecha ante Universidad Católica

Boca depende de sí mismo para pasar a la próxima instancia de la Copa Libertadores

Boca empató 1-1 frente a Cruzeiro en la Bombonera por la quinta fecha del Grupo D de la Copa Libertadores y dejó abierta la definición de la clasificación a octavos de final. El equipo de Claudio Úbeda quedó segundo en la tabla, aunque todavía no aseguró su lugar en la próxima instancia.

El Xeneize comenzó el encuentro en muy buena forma. En el primer tiempo dominó el juego, generó situaciones claras y abrió el marcador con un gol de Miguel Merentiel. Incluso, pudo ampliar la ventaja en varias oportunidades antes del descanso.

En el complemento, Cruzeiro reaccionó y alcanzó el empate gracias a un tanto de Fagner. El conjunto brasileño también contó con chances para dar vuelta el resultado, pero no las pudo concretar.

El trámite cambió nuevamente a los 67 minutos, cuando Gerson vio la tarjeta roja por una dura infracción sobre Leandro Paredes tras la revisión del VAR. Con un jugador más, Boca retomó el protagonismo y buscó el triunfo hasta el final.

A los 88 minutos, Merentiel convirtió el que parecía ser el gol de la victoria, pero el árbitro Jesús Valenzuela anuló la acción por una mano previa de Milton Delgado detectada por el VAR. Además, el cierre del encuentro dejó polémica por una posible mano de Lucas Romero dentro del área que el juez no sancionó.

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Qué resultados necesita Boca para clasificar

Tras el empate en la Bombonera, las posiciones del Grupo D quedaron así:

Cruzeiro – 8 puntos Boca Juniors – 7 puntos Universidad Católica – 7 puntos (con un partido menos) Barcelona SC – 3 puntos

El duelo entre Universidad Católica y Barcelona SC puede modificar el panorama antes de la última fecha. Si el conjunto chileno suma al menos un punto, desplazará a Boca al tercer lugar y lo obliga al equipo argentino a ganar para no quedar eliminado.

Por otro lado, si los ecuatorianos ganan, llegarán a seis puntos y mantendrán chances de clasificación en la última jornada. En ese escenario, Barcelona podría avanzar si luego derrota a Cruzeiro.

Boca además cuenta con ventaja en el criterio de desempate ante Universidad Católica por los enfrentamientos directos, un factor que podría resultar decisivo si ambos terminan igualados en puntos.

El Xeneize depende de sí mismo para avanzar a los octavos de final de la Copa Libertadores. La cuenta es simple: si le gana a Universidad Católica en la última fecha, clasificará de manera automática.

Con una victoria en la Bombonera, los dirigidos por Úbeda llegarán a 10 puntos, aunque no necesariamente el primer puesto del grupo, ya que Cruzeiro podría sostener la cima si derrota a Barcelona.

En cambio, si Boca empata, quedará condicionado a a los resultados de Cruzeiro-Barcelona y lo que ocurra este jueves. Incluso, podría terminar tercero y pasar a disputar los playoffs de los dieciseisavos de final de la Copa Sudamericana.

Y, en el caso de que pierda, quedará eliminado del máximo certamen continental y dependerá de los resultados del equipo ecuatoriano para ver si disputa la competencia de segundo orden.