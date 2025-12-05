La Capital | Ovación | Mundial

Mundial 2026: Argentina integrará el grupo J con Austria, Argelia y Jordania

El sorteo del Mundial de 2026 se realizó en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington. Argentina sueña con el bicampeonato y debuta con Argelia.

5 de diciembre 2025 · 14:17hs
Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

Lionel Scaloni entregó la Copa del Mundo ganada por Argentina en Qatar 2022.

Argentina ya está en modo Mundial. El sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se desarrolló en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington definió a los rivales de la Scaloneta. La albiceleste integra el grupo J: junto a Austria, Argelia y Jordania.

El partido inaugural del Mundial será México v Sudáfrica.

En cuanto a los técnicos rosarinos, a Marcelo Bielsa con Uruguay le tocó el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

Y Sebastián Beccacece con Ecuador integrará la zona E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.

Este sábado se conocerá en detalle las sedes y los horarios de todos los partidos.

Tras el sorteo, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, manifestó: "No estaba nervioso. Es lo de siempre, como en 2022, no hay rival fácil, hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado. Argelia es una buena selección, Austria hizo una gran eliminatoria y Jordania es el más desconocido. Pero hay que jugar los partidos, hay que dar el máximo e intentar pasar de ronda. Dar todo lo que podemos y seguir trabajando como hasta ahora".

Todos los grupos del Mundial

Grupo A

México

Corea del Sur

Sudáfrica

Repechaje Europa

Grupo B

Canadá

Suiza

Qatar

Repechaje Europa

Grupo C

Brasil

Marruecos

Escocia

Haití

Grupo D

Estados Unidos (DT Mauricio Pochettino)

Australia

Paraguay (Gustavo Alfaro)

Repechaje Europa

Grupo E

Alemania

Ecuador (Sebastián Beccacece)

Costa de Marfil

Curazao

Grupo F

Países Bajos

Japón

Túnez

Repechaje Europa

Grupo G

Bélgica

Irán

Egipto

Nueva Zelanda

Grupo H

España

Uruguay (DT Marcelo Bielsa)

Arabia Saudita

Cabo Verde

Grupo I

Francia

Senegal

Noruega

Repechaje Internacional

Grupo J

Argentina (DT Lionel Scaloni)

Austria

Argelia

Jordania

Grupo K

Portugal

Colombia (DT Néstor Lorenzo)

Uzbekistán

Repechaje Internacional

Grupo L

Inglaterra

Croacia

Panamá

Ghana

- El entrenador de la selección Lionel Scaloni ingresó al escenario con la Copa del Mundo y la entregó. "La final es un recuerdo inolvidable. Nuestro equipo hizo un gran partido, pero pensamos que podía terminar mal. Ahora intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido en el próximo Mundial", dijo Scaloni.

- La FIFA le entregó el premio “FIFA Paz” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “sus acciones extraordinarias y especiales”.

Esta vez el torneo será con un formato ampliado de 48 selecciones, con la composición de sus 12 grupos de la primera fase.

Datos del Mundial

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022. En la apertura cantó Andrea Bocelli.

Argentina buscará retener la Copa del Mundo obtenida en el Mundial de Qatar 2022. En la apertura cantó Andrea Bocelli.

El torneo, que se jugará en 16 sedes de Canadá, Estados Unidos y México, tendrá un formato inédito:

  • Fase de grupos: La competencia se organizará en 12 grupos de cuatro equipos.
  • Fase final: Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final.
  • Duración: El torneo comenzará el 9 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, tras cuarenta días de competencia. El equipo campeón deberá disputar ocho partidos.
Robbie Williams durante el acto del sorteo del Mundial.

Robbie Williams durante el acto del sorteo del Mundial.

