Mundial 2026: Argentina integrará el grupo J con Austria, Argelia y Jordania
El sorteo del Mundial de 2026 se realizó en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington. Argentina sueña con el bicampeonato y debuta con Argelia.
5 de diciembre 2025·14:17hs
Argentina ya está en modo Mundial. El sorteo de la Copa del Mundo de Estados Unidos, México y Canadá que se desarrolló en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington definió a los rivales de la Scaloneta. La albiceleste integra el grupo J: junto a Austria, Argelia y Jordania.
El partido inaugural del Mundial será México v Sudáfrica.
En cuanto a los técnicos rosarinos, a Marcelo Bielsa con Uruguay le tocó el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.
Y Sebastián Beccacece con Ecuador integrará la zona E con Alemania, Costa de Marfil y Curazao.
Este sábado se conocerá en detalle las sedes y los horarios de todos los partidos.
Tras el sorteo, el DT de Argentina, Lionel Scaloni, manifestó: "No estaba nervioso. Es lo de siempre, como en 2022, no hay rival fácil, hay que jugar los partidos y no damos nada por descontado. Argelia es una buena selección, Austria hizo una gran eliminatoria y Jordania es el más desconocido. Pero hay que jugar los partidos, hay que dar el máximo e intentar pasar de ronda. Dar todo lo que podemos y seguir trabajando como hasta ahora".
-El entrenador de la selección Lionel Scaloni ingresó al escenario con la Copa del Mundo y la entregó. "La final es un recuerdo inolvidable. Nuestro equipo hizo un gran partido, pero pensamos que podía terminar mal. Ahora intentaremos seguir compitiendo y no dar nada por perdido en el próximo Mundial", dijo Scaloni.
- La FIFA le entregó el premio “FIFA Paz” al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por “sus acciones extraordinarias y especiales”.
Esta vez el torneo será con un formato ampliado de 48 selecciones, con la composición de sus 12 grupos de la primera fase.