Sorteo del Mundial 2026: novedades, cambio de formato y posibles cruces

Este viernes, la selección argentina conocerá a sus rivales de la próxima Copa del Mundo, que será la edición con mayor cantidad de equipos

La selección argentina conocerá este viernes 5 de diciembre a sus rivales del próximo Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá. El sorteo tendrá lugar en la ciudad de Washington y marcará el primer paso de esta novedosa cita mundialista, ya que será la edición con mayor cantidad de países de la historia .

El evento se realizará en el Centro John F. Kennedy y conformará los 12 grupos de cuatro equipos cada uno para la primera fase , con un formato nuevo que fue consensuado por el Consejo de la Fifa. Una vez determinados los emparejamientos, se anunciarán las sedes de cada uno de los partidos en el lapso de las siguientes 24 horas.

De esa manera, se dará paso al cronograma de 104 partidos que habrá en la Copa del Mundo hasta definir al nuevo campeón. Cabe destacar que, en la fase de grupos, ya no solamente accederán a la siguiente instancia los dos mejores de cada zona, sino que también los ocho mejores terceros. Por eso, se disputará una ronda más de eliminación directa: los 16avos de final .

Debido a la incorporación de más equipos y de una ronda extra de eliminación directa, los finalistas disputarán un total de ocho partidos , con los tres encuentros de la fase de grupos y los cinco duelos mano a mano (16avos, octavos, cuartos, semifinal y final).

Copa del Mundo 2026

Las novedades del formato del Mundial 2026

Al contar con un mayor número de selecciones en esta edición, la Fifa otorgó más plazas a cada una de las confederaciones. Asia fue la más beneficiada, ya que de cuatro cupos directos pasó a tener ocho, similar a África que contaba con cinco y ahora entregó nueve. En tanto, Conmebol pasó de cuatro a seis y Uefa de 13 a 16, mientras que Oceanía no tenía plaza directa y ahora tendrá una.

Concacaf, al contar con tres selecciones organizadoras, también amplió el número de cupos, aunque principalmente por tener a los anfitriones, y sumó dos lugares al repechaje internacional. Esta repesca dará dos boletos al Mundial y también tendrá un representante de cada confederación (Asia, África, Oceanía y Sudamérica) a excepción de Europa, que realizará sus propios repechajes para definir los últimos cuatro lugares de sus 16 cupos.

Por otro lado, la Fifa realzará el valor del ranking mundial para evitar cruces fuertes en las primeras instancias. Durante el sorteo, las selecciones número 1 y 2 del ranking mundial (España y Argentina) deberán ser ubicadas en cuadros opuestos, de manera que solamente puedan cruzarse en una posible final (siempre y cuando sean primeros de sus grupos). Esto también aplicará al 3 y 4 (Francia e Inglaterra).

Esta será la segunda Copa del Mundo en la historia en contar con más de un país anfitrión, con el único antecedente de la edición de Corea-Japón 2002, en la que Argentina quedó afuera en la primera fase y Brasil se coronó campeón.

Normas anunciadas del sorteo

Estados Unidos, México y Canadá ya tienen asignados sus grupos por ser las tres selecciones anfitrionas, por lo que serán cabezas de serie de grupos en los que podrán disputar sus partidos en condición de local. Los mexicanos ocuparán la plaza A1 y disputarán el partido inaugural en el estadio Azteca, mientras que los canadienses irán a la B1 y los estadounidenses a la D1.

Durante el sorteo, México estará identificado como la bolilla verde, Canadá como la roja y Estados Unidos como la azul. En el mismo bombo que ellos estarán los mejores nueve clasificados del ranking mundial, todos con bola blanca. A su vez, todas las demás selecciones tendrán su bolilla blanca según los bombos 2, 3 y 4 (la mitad del último bombo serán las plazas de repechaje aún no definidas).

Una de las reglas más relevantes es que se evitarán los cruces entre los equipos de la misma confederación, a excepción de la Uefa debido a que podrá haber un máximo de dos selecciones europeas por grupo (cuatro grupos tendrán dos europeos).

A raíz de esta medida, Argentina sabe que no se cruzará en la fase de grupo con Colombia, Uruguay ni Ecuador, los tres integrantes del bombo 2, ni con Paraguay, del bombo 3. En tanto, los únicos europeos que podría enfrentar son: Croacia, Suiza, Austria, Noruega, Escocia y alguno de los cuatro clasificados por repechaje Uefa.

Los cuatro bombos del sorteo del Mundial