Alfombra verde y Argentina en vilo: todo listo para que comience el sorteo de Mundial 2026

A las 14 comenzará el sorteo de Mundial de 2026. La ceremonia se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington. Argentina, ya sueña

5 de diciembre 2025 · 13:49hs
Las mascotas del Mundial ya están listas para la ceremonia del sorteo.

Argentina está en vilo por el sorteo del próximo Mundial que se jugará a mitad de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá. La ceremonia se llevará a cabo en el Centro John F. Kennedy de la ciudad de Washington. Esta vez el torneo será con un formato ampliado de 48 selecciones, definirá hoy la composición de sus 12 grupos de la primera fase.

Ya arribó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que recibirá un premio durante la gala.

La Selección Argentina, vigente campeona, es una de las 42 selecciones clasificadas hasta el momento y conocerá a sus primeros rivales en la defensa de la corona. El sorteo de la fase de grupos del Mundial 2026 se llevará a cabo hoy, a las 14 horas de Argentina. El evento se podrá seguir en vivo en Argentina a través de DSports y Telefe.

¿Cómo quedaron conformados los bombos para el sorteo del Mundial 2026?

El torneo tendrá 12 cabezas de serie en el Bombo 1. Así se distribuyen las principales selecciones:

  • Bombo 1 (Cabezas de serie): Estados Unidos, México, Canadá, España, Argentina, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania.
  • Bombo 2: Australia, Austria, Colombia, Corea del Sur, Croacia, Ecuador, Irán, Japón, Marruecos, Senegal, Suiza y Uruguay.
  • Bombo 3: Arabia Saudita, Argelia, Costa de Marfil, Egipto, Escocia, Noruega, Panamá, Paraguay, Qatar, Sudáfrica, Túnez y Uzbekistán.
  • Bombo 4: Contiene seis selecciones confirmadas, además de seis plazas reservadas para los ganadores del repechaje europeo e intercontinental.

¿Cómo se jugará el Mundial 2026?

El torneo, que se jugará en 16 sedes de Canadá, Estados Unidos y México, tendrá un formato inédito:

  • Fase de grupos: La competencia se organizará en 12 grupos de cuatro equipos.
  • Fase final: Los dos primeros de cada zona, junto a los ocho mejores terceros, avanzarán a los 16avos de final.
  • Duración: El torneo comenzará el 9 de junio y concluirá el 19 de julio de 2026, tras cuarenta días de competencia. El equipo campeón deberá disputar ocho partidos.

¿Quiénes son los protagonistas de la gala?

  • Conductores: La ceremonia estará a cargo de Rio Ferdinand (excapitán de Inglaterra) y la locutora internacional Samantha Johnson.
  • Sacadores de bolillas: Entre las leyendas del deporte que extraerán las bolillas se encuentran Tom Brady (NFL), Shaquille O’Neal (NBA), Wayne Gretzky (hockey sobre hielo) y Aaron Judge (MLB).
  • Reconocimiento: El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, recibirá un premio durante la gala.
