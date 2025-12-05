El sorteo del Mundial: Maxi Rodríguez nombró a los cuatro candidatos a ganarlo

El ex-Newell's Maxi Rodríguez mencionó a las selecciones que pueden coronarse en la próximo Mundial. El sorteo se lleva a cabo en Washington.

El exfutbolista Maxi Rodríguez , protagonista de momentos inolvidables en la Selección argentina y campeón con Newell's en 2013, detalló cuáles son sus candidatos quedarse con el título en el Mundial 2026.

En diálogo para Telefe antes de la ceremonia que se lleva a cabo en Washington, La Fiera reconoció que “más allá de la Argentina, creo que España es una de las favoritas, está muy bien. Veo muy bien a Portugal, con buen equipo y puede ser una de las sorpresas. Francia también va a estar dando lucha”.

Con respecto a la selección argentina, que irá en busca de su cuarta estrella, subrayó que “todos la quieren evitar y en ese sentido es bueno para nosotros”.

Maxi Rodríguez habló bien de Argentina

Al ser consultado sobre las chances de ganar el Mundial, Maxi Rodríguez hizo énfasis en que confía “por la ambición que tiene el equipo, lo que habla muy bien de los jugadores y del cuerpo técnico”. Y continuó: “El argentino es así. Ganó y quiere seguir ganando. Cuando ganás tantas cosas a lo mejor te relajás, pero a la selección no le pasó”.

Por último, señaló que “Scaloni ya tiene una base. Puede ser que le queden dudas en cuatro o cinco jugadores. Lo bueno e importantes es que ya está la base”.