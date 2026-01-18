La Capital | Ovación | Newell's

Sforza vuelve al fútbol argentino y será rival de Newell's en la primera fecha del torneo

El volante surgido en Newell's se sumó a Talleres, el primer adversario leproso en el Apertura, el próximo viernes 23 de enero.

18 de enero 2026 · 17:38hs
Juan Sforza debutó en Newells y luego emigró a Brasil. 

Juan Sforza debutó en Newell's y luego emigró a Brasil. 

Juan Sforza tiene nuevo club y será justo el rival de Newell's en la primera fecha del Apertura, el próximo viernes 23 de enero, a las 22.15, en Córdoba, cuando el rojinegro visite a Talleres. Es que el equipo cordobés logró sumar como refuerzo al volante surgido en la cantera leprosa.

El mediocampista de 23 años llega a la T a préstamo desde Vasco da Gama de Brasil, aunque el año pasado estuvo cedido en Juventude, donde tuvo muy poco rodaje.

El volante rosarino ya se encuentra en Córdoba y arribará al equipo que dirige Carlos Tevez en calidad de cedido por 12 meses, con una opción de compra de US$1.8 millón de dólares, por el 50 por ciento del pase.

La deuda millonaria de Vasco con Newell's

Sforza había sido buscado por San Lorenzo, pero finalmente su destino estará en la T, mientras que Newell's nunca lo tuvo en el radar, ya que todavía hay una deuda de Vasco con los leprosos.

El pasado 11 de enero, el vicepresidente primero de Newell's Juan Manuel Medina fue consultado por Ovación sobre la deuda que mantiene Vasco da Gama con la Lepra por la compra de Juan Sforza.

"Estuvimos en contacto con el club. La deuda es importante, de más de 3 millones de dólares. Ellos están concursados en Brasil. Lo que hace más difícil el tema. El club estuvo pidiendo una condonación de la deuda. Pero nosotros vamos a seguir con el reclamo para cobrar y no consideramos que el jugador pueda volver ahora", explicó Medina.

Sforza tiene pasado en selecciones juveniles sub-15, sub-17 y sub-20. Ahora el joven y prometedor volante buscará volver a tener rodaje en Talleres. En Newell's, entre 2020 y 2023, disputó 113 encuentros y anotó seis goles.

Tal vez en la primera fecha del Apertura esté frente a los leprosos que dirigen Favio Orsi y Sergio Gómez.

