"La sensación es de felicidad, todavía siento que puedo dar mucho con esta camiseta". Con esa frase, el delantero Marco Ruben expuso sobre la mesa su sentimiento durante la rueda de prensa donde fue "presentado" por segunda vez en Central, luego de su regreso de Atlético Paranaense.

El presidente Eduardo Di Pollina fue el encargado de presentarlo y al hacerlo comentó que "es una alegría tenerlo de vuelta en casa. Marco es un símbolo dentro y fuera de la cancha. El profesionalismo, la humildad, el ir a todas, es la representación del hincha de Central dentro de la cancha. Tuvo un gran gesto desde lo económico. Por eso la única sensación que tenemos es de felicidad".

A su turno, el delantero de 33 años soltó sus emociones y destacó: "La sensación que tengo es de felicidad, de hacer lo que uno desea, de volver a estar acá, de ponerme esta camiseta, de seguir cumpliendo el sueño de jugar el Central. Me siento muy bien, yo y familia por poder hacerlo. Aparte vuelvo bien, con muchas más fuerza para meterme de lleno a laburar con mis compañeros y de sentir que estoy en condiciones de dar mucho todavía".

"Me gusta mirar para arriba y ver que el líder está a cuatro puntos. Y me gusta ver que Central viene al acecho".

Ruben -que con la camiseta auriazul lleva marcados 76 goles- planteó luego que los motivos que lo hicieron regresar fueron "la sensación de querer volver a estar en mi casa y de hacer lo que me dice el sentimiento". Luego recordó su gran año en Atlético Paranaense y volvió a garadecer al club y a los hinchas "porque me trataron de maravillas".

"Tuve que decirles que quería volver a Central, que mi deseo era estar acá", resaltó y comentó que con el técnico Diego Cocca "aún no hablamos de fútbol".

"Hablamos sólo de las emociones, de que estaba contento de que yo volviera y de que vamos a empezar a trabajar. Por eso estoy ilusionado por empezar la pretemporada y a volver a sentirme bien dentro de la cancha y ayudar a que sea un gran semestre", dijo y volvió sobre una frase: "Me siento en condiciones de dar mucho todavía".

Se refirió luego al hincha de Central y dijo que en cada vuelta "es lindo volver y sentir esa pasión y ese cariño de la gente de Central, en la calle. A veces es difícil dar ese paso, pero hay que animarse a volver. Y hoy estoy acá todavía con muchas ilusiones por hacer las cosas bien en el fútbol, cosa que en otras etapas de mi carrera me faltó".

Sobre si había vuelto más más duro tras su paso por Paranaense, Ruben reflexionó: "Los años te van dejando cosas. Yo me fui porque en ese momento me sentía bloqueado y no le podía dar lo mejor a Central. Elegí bien el lugar dónde ir, no fue una opción al voleo. Me sentí muy bien, hice goles y varios importantes. Vuelvo con ese aire que me dio esa experiencia. Puede ser más maduro, por haber jugado un año afuera, en otro país, por haberme adaptado a otro idioma, a otra cultura. Pero siento que vengo con las fuerzas renovadas".

Acerca de su futuro explicó: "En principio llego hasta junio, pero obviamente que no me interesa cerrar nada, pero quiero esforzarme y a partir de ahí ver qué siento· Y es una forma de exigirme a corto plazo".

Ya hablando de lo futbolístico, Ruben se refirió al buen momento de Central, con aire y alejado de la zona roja del descenso y protagonista en el torneo: "Central terminó de la mejor manera. Es mejor empezar flojo y terminar bien que al revés. Se viene ganando y se viene ganando bien. Estamos en un gran momento y me voy a meter en el equipo. Me gusta mirar para arriba y ver que el líder está a cuatro puntos. Y me gusta ver que Central viene al acecho".

Acerca de qué camiseta usaría -la 9 está en poder de Claudio Riaño- y si volvería a ser el capitán dijo: "Hablé con Riaño y me da mucha ilusión usar la 9 y más en Central. Es un símbolo para mi, pero ellos son los que están acá y los que deciden esas cosas. Hoy Ledesma es el capitán y debe seguir siendo él. Quiero sumar y apoyar de la mejor manera, no crear malestar".